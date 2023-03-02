https://ria.ru/20230302/rossiya-1855454749.html

Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации

Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023

Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации

Владимир Путин видит проблему в ракетных базах США в Румынии и Польше, заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:04

2023-03-02T18:04

2023-03-02T20:58

россия

венгрия

виктор орбан

в мире

нато

румыния

сша

владимир путин

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БУДАПЕШТ, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин видит проблему в ракетных базах США в Румынии и Польше, заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, российский лидер сказал ему об этом во время последней встречи в начале февраля прошлого года. Президент также указал венгерскому политику на возможное расширение НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия.Россия может испытывать трудности в ближайшие два-три года, но потом ситуация снова изменится к лучшему, поскольку русские умеют учиться и приспосабливаться к трудностям, их нельзя недооценивать, подчеркнул премьер."(Путин не ведет свою страну в сторону страданий. Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему. Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям. Их никогда нельзя недооценивать", — подчеркнул Орбан.Отвечая на вопрос о российском президенте, венгерский политик отметил, что за более десяти лет знакомства "всегда приходилось бороться за венгерскую позицию", но "можно было найти разумные решения", и если "мы о чем-то договаривались", то Путин "это соблюдал".

https://ria.ru/20230301/veto-1855224702.html

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, венгрия, виктор орбан, в мире, нато, румыния, сша, владимир путин