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Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023
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18:04 02.03.2023 (обновлено: 20:58 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855454749.html
Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации
Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации - РИА Новости, 02.03.2023
Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации
Владимир Путин видит проблему в ракетных базах США в Румынии и Польше, заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:04
2023-03-02T20:58
россия
венгрия
виктор орбан
в мире
нато
румыния
сша
владимир путин
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БУДАПЕШТ, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин видит проблему в ракетных базах США в Румынии и Польше, заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, российский лидер сказал ему об этом во время последней встречи в начале февраля прошлого года. Президент также указал венгерскому политику на возможное расширение НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия.Россия может испытывать трудности в ближайшие два-три года, но потом ситуация снова изменится к лучшему, поскольку русские умеют учиться и приспосабливаться к трудностям, их нельзя недооценивать, подчеркнул премьер."(Путин не ведет свою страну в сторону страданий. Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему. Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям. Их никогда нельзя недооценивать", — подчеркнул Орбан.Отвечая на вопрос о российском президенте, венгерский политик отметил, что за более десяти лет знакомства "всегда приходилось бороться за венгерскую позицию", но "можно было найти разумные решения", и если "мы о чем-то договаривались", то Путин "это соблюдал".
https://ria.ru/20230301/veto-1855224702.html
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россия, венгрия, виктор орбан, в мире, нато, румыния, сша, владимир путин
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, В мире, НАТО, Румыния, США, Владимир Путин
Орбан рассказал о разговоре с Путиным о НАТО перед началом спецоперации

Премьер Венгрии Орбан: Путин назвал проблемой в ракетне базы США в Румынии и Польше

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин видит проблему в ракетных базах США в Румынии и Польше, заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, российский лидер сказал ему об этом во время последней встречи в начале февраля прошлого года. Президент также указал венгерскому политику на возможное расширение НАТО на Украину и Грузию для размещения там оружия.
«

"Кроме того, американцы отменили важные договоры о разоружении. Именно поэтому Путин больше не мог спать спокойно по ночам. Моим наставником по внешней политике был немецкий политик из СвДП Отто Граф Ламбсдорф. Он обратил мое внимание на разницу между пониманием и принятием. Я понимаю, что сказал Путин, но не принимаю того, что он сделал", — отметил Орбан.

Россия может испытывать трудности в ближайшие два-три года, но потом ситуация снова изменится к лучшему, поскольку русские умеют учиться и приспосабливаться к трудностям, их нельзя недооценивать, подчеркнул премьер.
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"(Путин не ведет свою страну в сторону страданий. Следующие два-три года могут быть трудными для России, но потом дела снова изменятся к лучшему. Русские способны учиться, умеют приспосабливаться даже к самым неблагоприятным условиям. Их никогда нельзя недооценивать", — подчеркнул Орбан.
Отвечая на вопрос о российском президенте, венгерский политик отметил, что за более десяти лет знакомства "всегда приходилось бороться за венгерскую позицию", но "можно было найти разумные решения", и если "мы о чем-то договаривались", то Путин "это соблюдал".
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РоссияВенгрияВиктор ОрбанВ миреНАТОРумынияСШАВладимир Путин
 
 
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