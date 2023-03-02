https://ria.ru/20230302/rossiya-1855421719.html

Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера

Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера - РИА Новости, 02.03.2023

Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера

Посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба заявил, что, согласно оценкам украинской военной разведки, у РФ нет достаточных сил для наступления с... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:42

2023-03-02T16:42

2023-03-02T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

белоруссия

александр щерба

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба заявил, что, согласно оценкам украинской военной разведки, у РФ нет достаточных сил для наступления с севера. "Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", - приводит слова Щербы издание 24tv.ua. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу. Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html

https://ria.ru/20230301/nastuplenie-1855074187.html

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украина

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, белоруссия, александр щерба, ситуация в днр и лнр