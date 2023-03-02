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Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера - РИА Новости, 02.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855421719.html
Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера
Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера - РИА Новости, 02.03.2023
Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера
Посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба заявил, что, согласно оценкам украинской военной разведки, у РФ нет достаточных сил для наступления с... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:42
2023-03-02T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белоруссия
александр щерба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба заявил, что, согласно оценкам украинской военной разведки, у РФ нет достаточных сил для наступления с севера. "Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", - приводит слова Щербы издание 24tv.ua. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу. Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230302/samolet-1855414286.html
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в мире, россия, украина, белоруссия, александр щерба, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Щерба, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дипломат считает, что Россия не сможет наступать с севера

Украинский дипломат Щерба считает, что у России не хватит сил для наступления с севера

CC BY-SA 4.0 / Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Olexander ScherbaПосол Украины по особым поручениям Александр Щерба
Посол Украины по особым поручениям Александр Щерба - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Ministry of Foreign Affairs of Ukraine / Olexander Scherba
Посол Украины по особым поручениям Александр Щерба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Украины Александр Щерба заявил, что, согласно оценкам украинской военной разведки, у РФ нет достаточных сил для наступления с севера.
"Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", - приводит слова Щербы издание 24tv.ua.
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Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко 28 февраля заявил, что ударных группировок на границе с Россией и Белоруссией не фиксируется, но украинские военные продолжают максимально укреплять границу.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что украинская сторона продолжает демонстративное минирование своей территории у общей границы и провокации. Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявлял, что в непосредственной близости от белорусско-украинского участка границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что у него нет планов отправлять белорусских военнослужащих на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелоруссияАлександр ЩербаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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