https://ria.ru/20230302/rossiya-1855383158.html

Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин

Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2023

Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин

Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:53

2023-03-02T14:53

2023-03-02T15:24

россия

михаил мишустин

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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Выступая с посланием Федеральному Собранию на прошлой неделе, Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. И мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности", - сказал Мишустин на пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".По его словам, Россия способна запустить перспективные проекты и расширить торговые связи, грамотно используя богатый потенциал национальных экономик, опыт стратегического партнерства и союзничества."И, в конечном счете, - вывести взаимодействие на более высокий уровень - на благо наших людей", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html

https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html

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россия, михаил мишустин