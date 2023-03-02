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Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2023
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14:53 02.03.2023 (обновлено: 15:24 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855383158.html
Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин
Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2023
Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин
Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:53
2023-03-02T15:24
россия
михаил мишустин
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Выступая с посланием Федеральному Собранию на прошлой неделе, Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. И мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности", - сказал Мишустин на пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".По его словам, Россия способна запустить перспективные проекты и расширить торговые связи, грамотно используя богатый потенциал национальных экономик, опыт стратегического партнерства и союзничества."И, в конечном счете, - вывести взаимодействие на более высокий уровень - на благо наших людей", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230302/germaniya-1855389702.html
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Россия укрепит отношения с готовыми к совместной работе, заявил Мишустин

Мишустин: Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Россия будет укреплять отношения со всеми, кто готов к совместной работе, сегодня перед ней открываются качественно новые возможности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выступая с посланием Федеральному Собранию на прошлой неделе, Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия – открытая страна и при этом самобытная цивилизация. И мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности", - сказал Мишустин на пленарном заседании Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".
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По его словам, Россия способна запустить перспективные проекты и расширить торговые связи, грамотно используя богатый потенциал национальных экономик, опыт стратегического партнерства и союзничества.
"И, в конечном счете, - вывести взаимодействие на более высокий уровень - на благо наших людей", - добавил Мишустин.
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