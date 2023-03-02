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Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом
Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом - РИА Новости, 02.03.2023
Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом
России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:01
2023-03-02T10:01
2023-03-02T10:01
экономика
россия
олег дерипаска
каспийское море
азия
европа
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском экономическом форуме КЭФ-2023 бизнесмен Олег Дерипаска. "Для Сибири нужен переход Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индия. Это доступ еще к 2 миллиардам населения, которое также быстро развивается", - добавил бизнесмен. По его мнению, "и эти рынки внесут свою специфику во все текущие вопросы нашей жизни".
https://ria.ru/20230227/putin-1854465327.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег дерипаска, каспийское море, азия, европа
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, Каспийское море, Азия, Европа
Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом
Дерипаска предложил России на предстоящие 25 лет помнить о ее азиатском происхождении