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Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом - РИА Новости, 02.03.2023
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10:01 02.03.2023
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Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом
Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом - РИА Новости, 02.03.2023
Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом
России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:01
2023-03-02T10:01
экономика
россия
олег дерипаска
каспийское море
азия
европа
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском экономическом форуме КЭФ-2023 бизнесмен Олег Дерипаска. "Для Сибири нужен переход Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индия. Это доступ еще к 2 миллиардам населения, которое также быстро развивается", - добавил бизнесмен. По его мнению, "и эти рынки внесут свою специфику во все текущие вопросы нашей жизни".
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россия
каспийское море
азия
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экономика, россия, олег дерипаска, каспийское море, азия, европа
Экономика, Россия, Олег Дерипаска, Каспийское море, Азия, Европа
Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом

Дерипаска предложил России на предстоящие 25 лет помнить о ее азиатском происхождении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском экономическом форуме КЭФ-2023 бизнесмен Олег Дерипаска.
«
"Мы были, или мы думали, что мы европейская страна, сейчас, на следующие 25 лет, мы будем больше задумываться о своем азиатском прошлом", - сказал Дерипаска.
"Для Сибири нужен переход Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индия. Это доступ еще к 2 миллиардам населения, которое также быстро развивается", - добавил бизнесмен.
По его мнению, "и эти рынки внесут свою специфику во все текущие вопросы нашей жизни".
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ЭкономикаРоссияОлег ДерипаскаКаспийское мореАзияЕвропа
 
 
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