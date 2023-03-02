https://ria.ru/20230302/rossiya-1855280059.html

Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом

Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом - РИА Новости, 02.03.2023

Дерипаска предложил России помнить о ее азиатском прошлом

России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:01

2023-03-02T10:01

2023-03-02T10:01

экономика

россия

олег дерипаска

каспийское море

азия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg

КРАСНОЯРСК, 2 мар - РИА Новости. России для эффективного экономического развития необходимо в предстоящие 25 лет помнить о своем азиатском происхождении, заявил в четверг на Красноярском экономическом форуме КЭФ-2023 бизнесмен Олег Дерипаска. "Для Сибири нужен переход Север-Юг, который сейчас создается через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индия. Это доступ еще к 2 миллиардам населения, которое также быстро развивается", - добавил бизнесмен. По его мнению, "и эти рынки внесут свою специфику во все текущие вопросы нашей жизни".

https://ria.ru/20230227/putin-1854465327.html

россия

каспийское море

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, олег дерипаска, каспийское море, азия, европа