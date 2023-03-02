В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США
"Военная мысль": Россия разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.
Как отмечается в материале, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В результате возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, так как она называется главным виновником утраты американского мирового господства. При этом разгром России, указывают авторы, США, по всей видимости, планируют в форме "Стратегической (глобальной) многосферной операции".
В рамках данной операции, поясняется в публикации, Пентагон предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения.
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"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания", - говорится в статье.
Как отмечают военные ученые, для достижения самых решительных стратегических целей по разгрому американского агрессора такой вид операций "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".
Среди целей российской операции стратегических сил сдерживания "Военная мысль", в частности, называет отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил. Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
В статье подчеркивается, что предотвращение начала агрессии со стороны США представляется возможным при убедительной демонстрации противнику, что Россия способна обеспечить выполнение критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
То есть России необходим инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба, неспособность американской ПРО полностью исключить ответный ядерный удар по Штатам, а также неотвратимость получения для Соединенных Штатов неприемлемого для себя ущерба.