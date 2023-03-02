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В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США - РИА Новости, 02.03.2023
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03:37 02.03.2023 (обновлено: 04:40 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rossiya-1855254018.html
В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США
В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США - РИА Новости, 02.03.2023
В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США
В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщает российский журнал... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T03:37
2023-03-02T04:40
россия
сша
пентагон
нато
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.Как отмечается в материале, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В результате возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, так как она называется главным виновником утраты американского мирового господства. При этом разгром России, указывают авторы, США, по всей видимости, планируют в форме "Стратегической (глобальной) многосферной операции". В рамках данной операции, поясняется в публикации, Пентагон предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения. Как отмечают военные ученые, для достижения самых решительных стратегических целей по разгрому американского агрессора такой вид операций "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий". Среди целей российской операции стратегических сил сдерживания "Военная мысль", в частности, называет отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил. Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.В статье подчеркивается, что предотвращение начала агрессии со стороны США представляется возможным при убедительной демонстрации противнику, что Россия способна обеспечить выполнение критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.То есть России необходим инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба, неспособность американской ПРО полностью исключить ответный ядерный удар по Штатам, а также неотвратимость получения для Соединенных Штатов неприемлемого для себя ущерба.
https://ria.ru/20230119/zaschita-1845880181.html
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россия, сша, пентагон, нато, ракетные войска стратегического назначения
Россия, США, Пентагон, НАТО, Ракетные войска стратегического назначения
В России разрабатывают новый вид военных операций для защиты от США

"Военная мысль": Россия разрабатывает новые операции с ядерным оружием для защиты от США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В России разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны.
Как отмечается в материале, США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. В результате возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России, так как она называется главным виновником утраты американского мирового господства. При этом разгром России, указывают авторы, США, по всей видимости, планируют в форме "Стратегической (глобальной) многосферной операции".
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В рамках данной операции, поясняется в публикации, Пентагон предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил, нейтрализацию оставшихся и стартовавших российских носителей ядерного оружия с помощью глобальной системы ПРО и затем нанесение минимального достаточного ядерного удара по России с целью ее уничтожения.
«
"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания", - говорится в статье.
Как отмечают военные ученые, для достижения самых решительных стратегических целей по разгрому американского агрессора такой вид операций "предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".
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Среди целей российской операции стратегических сил сдерживания "Военная мысль", в частности, называет отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь российских стратегических наступательных сил. Кроме того, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система ПРО, чтобы исключить возможность уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Финальный этап операции предполагает нанесение неприемлемого ущерба агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
В статье подчеркивается, что предотвращение начала агрессии со стороны США представляется возможным при убедительной демонстрации противнику, что Россия способна обеспечить выполнение критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.
То есть России необходим инструментарий, который убедительно продемонстрирует военно-политическому руководству США невозможность нанесения РВСН в ходе глобального удара чересчур критичного ущерба, неспособность американской ПРО полностью исключить ответный ядерный удар по Штатам, а также неотвратимость получения для Соединенных Штатов неприемлемого для себя ущерба.
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