https://ria.ru/20230302/riski-1855364553.html
Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина
Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.03.2023
Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина
Новые санкции против банков РФ уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:58
2023-03-02T13:58
2023-03-02T15:39
экономика
россия
эльвира набиуллина
альфа-банк
росбанк
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые санкции против банков РФ уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков", - сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.США и ЕС на прошлой неделе ввели новые санкции против российских кредитных организаций. Под новые ограничения попали в том числе "Тинькофф банк", Альфа-банк, Росбанк, "Уралсиб", "Зенит", банк "Приморье", МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития.
https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854600276.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, альфа-банк, росбанк, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф. Кредитные Системы
Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина отметила, что новые санкции не создают системных рисков для банков