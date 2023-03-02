https://ria.ru/20230302/riski-1855364553.html

Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина

Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.03.2023

Новые санкции не создают системных рисков для банков, заявила Набиуллина

Новые санкции против банков РФ уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:58

2023-03-02T13:58

2023-03-02T15:39

экономика

россия

эльвира набиуллина

альфа-банк

росбанк

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Новые санкции против банков РФ уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков", - сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.США и ЕС на прошлой неделе ввели новые санкции против российских кредитных организаций. Под новые ограничения попали в том числе "Тинькофф банк", Альфа-банк, Росбанк, "Уралсиб", "Зенит", банк "Приморье", МТС-Банк, Уральский банк реконструкции и развития.

https://ria.ru/20230227/sanktsii-1854600276.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, альфа-банк, росбанк, тинькофф. кредитные системы