В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан"
МВД Белоруссии задержало около 80 человек за попытку организации собраний "Редан" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодежи из движения "Рёдан" возле торговых центров столицы Белоруссии, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
"К сожалению, это распространяется очень быстро по республике Беларусь. Вчера были призывы собраться около торговых центров в городе Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек. Пятнадцать из них - совершеннолетние, которые координировали данные группы молодежи. Они привлечены к административной ответственности", - рассказал глава МВД.
Он также сообщил, что в Гомельской области было задержано около 200 человек. По словам Кубракова, попытки организации собраний "Рёдана" имели место не только в Гомеле, но и в районном центре Речице на юго-востоке Белоруссии.
"Органами внутренних дел отслеживались все торговые центры. Задача была одна – не допустить массовых драк, не допустить массовых собраний молодежи. Как только мы увидели, что уже заходят за "красную черту", начинается определенное движение, было принято решение направить туда территориальные органы внутренних дел и разобраться. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со всеми проведена профилактическая работа", - рассказал Кубраков.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.