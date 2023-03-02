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В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан" - РИА Новости, 02.03.2023
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12:58 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/redan-1855333772.html
В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан"
В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан" - РИА Новости, 02.03.2023
В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан"
В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодежи из движения "Рёдан" возле торговых центров столицы Белоруссии, заявил на... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T12:58
2023-03-02T12:58
в мире
белоруссия
минск
иван кубраков
гомельская область
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодежи из движения "Рёдан" возле торговых центров столицы Белоруссии, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков. "К сожалению, это распространяется очень быстро по республике Беларусь. Вчера были призывы собраться около торговых центров в городе Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек. Пятнадцать из них - совершеннолетние, которые координировали данные группы молодежи. Они привлечены к административной ответственности", - рассказал глава МВД. Он также сообщил, что в Гомельской области было задержано около 200 человек. По словам Кубракова, попытки организации собраний "Рёдана" имели место не только в Гомеле, но и в районном центре Речице на юго-востоке Белоруссии. "Органами внутренних дел отслеживались все торговые центры. Задача была одна – не допустить массовых драк, не допустить массовых собраний молодежи. Как только мы увидели, что уже заходят за "красную черту", начинается определенное движение, было принято решение направить туда территориальные органы внутренних дел и разобраться. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со всеми проведена профилактическая работа", - рассказал Кубраков. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
https://ria.ru/20230302/redan-1855327973.html
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в мире, белоруссия, минск, иван кубраков, гомельская область
В мире, Белоруссия, Минск, Иван Кубраков, Гомельская область
В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан"

МВД Белоруссии задержало около 80 человек за попытку организации собраний "Редан" в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодежи из движения "Рёдан" возле торговых центров столицы Белоруссии, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
"К сожалению, это распространяется очень быстро по республике Беларусь. Вчера были призывы собраться около торговых центров в городе Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек. Пятнадцать из них - совершеннолетние, которые координировали данные группы молодежи. Они привлечены к административной ответственности", - рассказал глава МВД.
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Он также сообщил, что в Гомельской области было задержано около 200 человек. По словам Кубракова, попытки организации собраний "Рёдана" имели место не только в Гомеле, но и в районном центре Речице на юго-востоке Белоруссии.
"Органами внутренних дел отслеживались все торговые центры. Задача была одна – не допустить массовых драк, не допустить массовых собраний молодежи. Как только мы увидели, что уже заходят за "красную черту", начинается определенное движение, было принято решение направить туда территориальные органы внутренних дел и разобраться. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со всеми проведена профилактическая работа", - рассказал Кубраков.
В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.
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В миреБелоруссияМинскИван КубраковГомельская область
 
 
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