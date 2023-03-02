https://ria.ru/20230302/redan-1855333772.html

В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан"

В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан" - РИА Новости, 02.03.2023

В Минске задержали 80 человек за попытку организации собраний "Редан"

В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодежи из движения "Рёдан" возле торговых центров столицы Белоруссии, заявил на... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:58

2023-03-02T12:58

2023-03-02T12:58

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минск

иван кубраков

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. В Минске задержано около 80 человек за попытку организовать акцию молодежи из движения "Рёдан" возле торговых центров столицы Белоруссии, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел республики Иван Кубраков. "К сожалению, это распространяется очень быстро по республике Беларусь. Вчера были призывы собраться около торговых центров в городе Минске. Только по городу Минску было задержано около 80 человек. Пятнадцать из них - совершеннолетние, которые координировали данные группы молодежи. Они привлечены к административной ответственности", - рассказал глава МВД. Он также сообщил, что в Гомельской области было задержано около 200 человек. По словам Кубракова, попытки организации собраний "Рёдана" имели место не только в Гомеле, но и в районном центре Речице на юго-востоке Белоруссии. "Органами внутренних дел отслеживались все торговые центры. Задача была одна – не допустить массовых драк, не допустить массовых собраний молодежи. Как только мы увидели, что уже заходят за "красную черту", начинается определенное движение, было принято решение направить туда территориальные органы внутренних дел и разобраться. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со всеми проведена профилактическая работа", - рассказал Кубраков. В Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделы полиции более 350 человек, в основном несовершеннолетних, которые могут быть причастны к неформальному движению "Рёдан", которое выступает "против околофутбольных фанатов и лиц кавказкой национальности". Подростки устраивали потасовки друг с другом в торговых центрах и на улицах города. Подобные случаи фиксировались и в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

https://ria.ru/20230302/redan-1855327973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, иван кубраков, гомельская область