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ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
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16:48 02.03.2023 (обновлено: 17:31 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/razminirovanie-1855425318.html
ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области
ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области
На юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов нашли множество взрывных устройств, сообщила ФСБ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:48
2023-03-02T17:31
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
климовский район
александр богомаз
владимир путин
фсб
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов нашли множество взрывных устройств, сообщила ФСБ.Ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов.Утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль — один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В пресс-службе Кремля отметили, что президент оперативно получает доклады о ситуации. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют главу государства о мерах противодействия террористам, которые предпринимают силовые структуры.
https://ria.ru/20230302/bryansk-1855359932.html
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
брянская область
россия
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брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, климовский район, александр богомаз, владимир путин, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Климовский район, Александр Богомаз, Владимир Путин, ФСБ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области

ФСБ обнаружила большое количество взрывчатки в Брянской области и ведет разминирование

© РИА Новости / Евгений Биятов Сотрудники Росгвардии и ФСБ
 Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сотрудники Росгвардии и ФСБ
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов нашли множество взрывных устройств, сообщила ФСБ.
«

"Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование", — говорится в релизе.

Ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов.
Утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль — один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.
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Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
В пресс-службе Кремля отметили, что президент оперативно получает доклады о ситуации. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют главу государства о мерах противодействия террористам, которые предпринимают силовые структуры.
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Брянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияКлимовский районАлександр БогомазВладимир ПутинФСБФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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