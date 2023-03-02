https://ria.ru/20230302/razminirovanie-1855425318.html

ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области

ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области

На юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов нашли множество взрывных устройств, сообщила ФСБ. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:48

2023-03-02T16:48

2023-03-02T17:31

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

климовский район

александр богомаз

владимир путин

фсб

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. На юго-западе Брянской области после атаки украинских диверсантов нашли множество взрывных устройств, сообщила ФСБ.Ситуация в населенных пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов.Утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль — один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В пресс-службе Кремля отметили, что президент оперативно получает доклады о ситуации. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют главу государства о мерах противодействия террористам, которые предпринимают силовые структуры.

https://ria.ru/20230302/bryansk-1855359932.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

россия

климовский район

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, климовский район, александр богомаз, владимир путин, фсб, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)