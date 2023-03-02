https://ria.ru/20230302/raketa-1855266689.html

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 02.03.2023

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с частным космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж из четырех человек входит РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:38

2023-03-02T08:38

2023-03-02T09:43

космос - риа наука

флорида

наса

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с частным космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж из четырех человек входит россиянин Андрей Федяев, НАСА ведет прямую трансляцию.Старт принадлежащей компании SpaceX ракеты-носителя был дан в 8.34 мск. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) в рамках контракта с НАСА.На борту корабля в составе экипажа Crew-6 находятся два астронавта НАСА - командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев.Старт корабля должен был состояться в понедельник, но был отменен из-за проблемы с оборудованием на стартовой площадке. Как сообщили в НАСА, неполадка была выявлена в наземной системе зажигания двигателей ракеты - виной всему стал грязный фильтр системы подачи зажигательной смеси к двигателям ракеты-носителя. Задержка старта стала первым случаем отмены запуска пилотируемого Crew Dragon по техническим причинам, написал в этой связи портал Space Flight Now.Федяев совершает полет на борту американского корабля в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле прибыла россиянка Анна Кикина. Сейчас она находится на орбите в составе 68-го международного экипажа МКС - помимо нее на борту станции живут и работают американцы Николь Манн, Джош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коити Ваката, россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

https://ria.ru/20230301/mks-1855235783.html

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, флорида, наса, dragon spacex