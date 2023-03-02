Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Ракета Falcon 9 стартовала к МКС с кораблем Crew Dragon и россиянином Федяевым на борту
© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома имени Кеннеди во Флориде
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома имени Кеннеди во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с частным космическим кораблем Crew Dragon, в экипаж из четырех человек входит россиянин Андрей Федяев, НАСА ведет прямую трансляцию.
Старт принадлежащей компании SpaceX ракеты-носителя был дан в 8.34 мск. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) в рамках контракта с НАСА.
На борту корабля в составе экипажа Crew-6 находятся два астронавта НАСА - командир Стивен Боуэн и пилот Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев.
Старт корабля должен был состояться в понедельник, но был отменен из-за проблемы с оборудованием на стартовой площадке. Как сообщили в НАСА, неполадка была выявлена в наземной системе зажигания двигателей ракеты - виной всему стал грязный фильтр системы подачи зажигательной смеси к двигателям ракеты-носителя. Задержка старта стала первым случаем отмены запуска пилотируемого Crew Dragon по техническим причинам, написал в этой связи портал Space Flight Now.
Федяев совершает полет на борту американского корабля в рамках подписанного "Роскосмосом" и НАСА соглашения о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".
Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле прибыла россиянка Анна Кикина. Сейчас она находится на орбите в составе 68-го международного экипажа МКС - помимо нее на борту станции живут и работают американцы Николь Манн, Джош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коити Ваката, россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.