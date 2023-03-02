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У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2023
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15:44 02.03.2023 (обновлено: 15:45 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/rabochie-1855400493.html
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2023
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ
Главы американских профсоюзов железнодорожников сообщили администрации США о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:44
2023-03-02T15:45
в мире
огайо
сша
пит буттиджич
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главы американских профсоюзов железнодорожников сообщили администрации США о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий аварии в Огайо, где сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами, передает телеканал CNBC. По его данным, лидеры двенадцати профсоюзов в среду встретились с министром транспорта Питом Буттиджичем, чтобы обсудить последствия аварии и необходимые меры безопасности. Согласно письму, которое попало в распоряжение телеканала, железнодорожники компании Norfolk Southern, которые работали или еще работают на месте ЧП, пожаловались на "мигрень и тошноту". Отмечается также, что один рабочий из-за недомогания попросил руководство перевести его с места крушения поезда, но так и не получил ответа и остался на рабочем месте. "Я получил сообщения о том, что NS (Norfolk Southern - ред.) не предлагала и не предоставляла работникам надлежащих средств индивидуальной защиты, таких как респираторы, предназначенные для работы с винилхлоридом, средства защиты глаз и защитную одежду", - говорится в письме, адресованном главе минтранса одним из профсоюзов. Как сказано в письме, работники подозревают, что подверглись воздействию химикатов. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
https://ria.ru/20230228/ogayo-1854850284.html
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в мире, огайо, сша, пит буттиджич
В мире, Огайо, США, Пит Буттиджич
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ

CNBC: ликвидирующие ЧП в Огайо сотрудники сообщили о недомоганиях из-за работы без защиты

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главы американских профсоюзов железнодорожников сообщили администрации США о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий аварии в Огайо, где сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами, передает телеканал CNBC.
По его данным, лидеры двенадцати профсоюзов в среду встретились с министром транспорта Питом Буттиджичем, чтобы обсудить последствия аварии и необходимые меры безопасности.
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Согласно письму, которое попало в распоряжение телеканала, железнодорожники компании Norfolk Southern, которые работали или еще работают на месте ЧП, пожаловались на "мигрень и тошноту". Отмечается также, что один рабочий из-за недомогания попросил руководство перевести его с места крушения поезда, но так и не получил ответа и остался на рабочем месте.
"Я получил сообщения о том, что NS (Norfolk Southern - ред.) не предлагала и не предоставляла работникам надлежащих средств индивидуальной защиты, таких как респираторы, предназначенные для работы с винилхлоридом, средства защиты глаз и защитную одежду", - говорится в письме, адресованном главе минтранса одним из профсоюзов.
Как сказано в письме, работники подозревают, что подверглись воздействию химикатов.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
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