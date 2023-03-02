https://ria.ru/20230302/rabochie-1855400493.html
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.03.2023
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ
Главы американских профсоюзов железнодорожников сообщили администрации США о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:44
2023-03-02T15:44
2023-03-02T15:45
в мире
огайо
сша
пит буттиджич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_87043f440f52db1e3d2878a52e74d1b9.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Главы американских профсоюзов железнодорожников сообщили администрации США о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий аварии в Огайо, где сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами, передает телеканал CNBC. По его данным, лидеры двенадцати профсоюзов в среду встретились с министром транспорта Питом Буттиджичем, чтобы обсудить последствия аварии и необходимые меры безопасности. Согласно письму, которое попало в распоряжение телеканала, железнодорожники компании Norfolk Southern, которые работали или еще работают на месте ЧП, пожаловались на "мигрень и тошноту". Отмечается также, что один рабочий из-за недомогания попросил руководство перевести его с места крушения поезда, но так и не получил ответа и остался на рабочем месте. "Я получил сообщения о том, что NS (Norfolk Southern - ред.) не предлагала и не предоставляла работникам надлежащих средств индивидуальной защиты, таких как респираторы, предназначенные для работы с винилхлоридом, средства защиты глаз и защитную одежду", - говорится в письме, адресованном главе минтранса одним из профсоюзов. Как сказано в письме, работники подозревают, что подверглись воздействию химикатов. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
https://ria.ru/20230228/ogayo-1854850284.html
https://ria.ru/20230224/ogayo-1854071534.html
огайо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849809033_617:0:3348:2048_1920x0_80_0_0_7e5fcc94a8d615468c8cd848c963939d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, огайо, сша, пит буттиджич
В мире, Огайо, США, Пит Буттиджич
У ликвидирующих аварию в Огайо рабочих не было средств защиты, сообщили СМИ
CNBC: ликвидирующие ЧП в Огайо сотрудники сообщили о недомоганиях из-за работы без защиты
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Главы американских профсоюзов железнодорожников сообщили администрации США о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий аварии в Огайо, где сошли с рельсов и загорелись десятки вагонов с потенциально вредными химикатами, передает телеканал CNBC
.
По его данным, лидеры двенадцати профсоюзов в среду встретились с министром транспорта Питом Буттиджичем, чтобы обсудить последствия аварии и необходимые меры безопасности.
Жители Огайо заявили о попытке уничтожить улики аварии поезда с химикатами
Согласно письму, которое попало в распоряжение телеканала, железнодорожники компании Norfolk Southern, которые работали или еще работают на месте ЧП, пожаловались на "мигрень и тошноту". Отмечается также, что один рабочий из-за недомогания попросил руководство перевести его с места крушения поезда, но так и не получил ответа и остался на рабочем месте.
"Я получил сообщения о том, что NS (Norfolk Southern - ред.) не предлагала и не предоставляла работникам надлежащих средств индивидуальной защиты, таких как респираторы, предназначенные для работы с винилхлоридом, средства защиты глаз и защитную одежду", - говорится в письме, адресованном главе минтранса одним из профсоюзов.
Как сказано в письме, работники подозревают, что подверглись воздействию химикатов.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
Сын Трампа предложил украинское решение проблемы "Чернобыля в Огайо"