https://ria.ru/20230302/pvo-1855366757.html

В офисе Зеленского рассчитывают усилить ПВО Украины системами стран НАТО

В офисе Зеленского рассчитывают усилить ПВО Украины системами стран НАТО - РИА Новости, 02.03.2023

В офисе Зеленского рассчитывают усилить ПВО Украины системами стран НАТО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:04

2023-03-02T14:04

2023-03-02T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО, а также выразил надежду на скорейшее получение танков. По информации офиса Зеленского, Ермак встретился с помощником генерального секретаря НАТО Дэвидом Кеттлером. "Андрей Ермак отдельно отметил необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые имеют члены альянса. Он также выразил надежду на скорейшее получение нашей страной от партнеров бронетехники, прежде всего боевых танков, и другого вооружения", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. В офисе отметили, что Ермак и Кеттлер также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле. "Надеемся, что в Вильнюсе союзники смогут принять решение относительно модальностей и возможных временных пределов дальнейшего движения Украины к членству в альянсе", – приводит слова Ермака офис Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html

https://ria.ru/20230202/pvo-1849399213.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр