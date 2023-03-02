https://ria.ru/20230302/putin-1855395767.html

Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника

Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника - РИА Новости, 02.03.2023

Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника

Россия открывает сегодня год педагога и наставника, вопросов очень много, но их обязательно будут обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:27

2023-03-02T15:27

2023-03-02T15:37

общество

россия

владимир путин

год педагога и наставника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия открывает сегодня год педагога и наставника, вопросов очень много, но их обязательно будут обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника". "Мы открываем сегодня Год педагога и наставника. Знаю, что вопросов очень много, мы обязательно их будем обсуждать, обсудим все эти вопросы", - сказал Путин. По его словам, эти вопросы в том числе касаются социального статуса, улучшений условий труда, преподавания общественно-значимых дисциплин, наставничества, технического состояния учреждений образования.

https://ria.ru/20230302/obrazovanie-1855393479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин