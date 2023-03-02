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Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника - РИА Новости, 02.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
15:27 02.03.2023 (обновлено: 15:37 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/putin-1855395767.html
Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника
Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника - РИА Новости, 02.03.2023
Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника
Россия открывает сегодня год педагога и наставника, вопросов очень много, но их обязательно будут обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:27
2023-03-02T15:37
общество
россия
владимир путин
год педагога и наставника
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия открывает сегодня год педагога и наставника, вопросов очень много, но их обязательно будут обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника". "Мы открываем сегодня Год педагога и наставника. Знаю, что вопросов очень много, мы обязательно их будем обсуждать, обсудим все эти вопросы", - сказал Путин. По его словам, эти вопросы в том числе касаются социального статуса, улучшений условий труда, преподавания общественно-значимых дисциплин, наставничества, технического состояния учреждений образования.
https://ria.ru/20230302/obrazovanie-1855393479.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин, Год педагога и наставника
Путин перечислил вопросы, которые будут решать в Год педагога и наставника

Путин: в Год педагога и наставника будем обсуждать статус и условия труда преподавателей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия открывает сегодня год педагога и наставника, вопросов очень много, но их обязательно будут обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы "Школа наставника".
"Мы открываем сегодня Год педагога и наставника. Знаю, что вопросов очень много, мы обязательно их будем обсуждать, обсудим все эти вопросы", - сказал Путин.
По его словам, эти вопросы в том числе касаются социального статуса, улучшений условий труда, преподавания общественно-значимых дисциплин, наставничества, технического состояния учреждений образования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования
Вчера, 15:18
 
Год педагога и наставникаОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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