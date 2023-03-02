https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html

Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области

Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023

Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области

Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:35

2023-03-02T13:35

2023-03-02T13:42

ставропольский край

брянская область

владимир путин

дмитрий песков

россия

политика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230302/sovbez-1855356563.html

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Владимир Лаврентьев

ставропольский край, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, россия, политика