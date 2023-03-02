https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:35
2023-03-02T13:35
2023-03-02T13:42
ставропольский край
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230302/sovbez-1855356563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
Ставропольский край, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
Песков заявил, что Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области