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Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
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13:35 02.03.2023 (обновлено: 13:42 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/putin-1855356349.html
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области - РИА Новости, 02.03.2023
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области
Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:35
2023-03-02T13:42
ставропольский край
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
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ставропольский край, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
Ставропольский край, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика
Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области

Песков заявил, что Путин не поедет в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией в Брянской области не поедет в Ставропольский край, но проведет мероприятие по открытию Года педагога онлайн, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 13:36
 
Ставропольский крайБрянская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
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