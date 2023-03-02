https://ria.ru/20230302/putin-1855291521.html

Путин даст старт Году педагога и наставника в России

Путин даст старт Году педагога и наставника в России - РИА Новости, 02.03.2023

Путин даст старт Году педагога и наставника в России

Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Центр знаний "Машук" на Северном Кавказе, где даст старт Году педагога и наставника в РФ, а также вручит... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:46

2023-03-02T10:46

2023-03-02T10:46

год педагога и наставника

общество

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Центр знаний "Машук" на Северном Кавказе, где даст старт Году педагога и наставника в РФ, а также вручит госнаграды учителям, воспитавшим Героев России, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", - говорится в сообщении. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Указ об этом Путин подписал 27 июня. В центре знаний "Машук" в этот год будут проходить масштабные профессиональные форумы, в том числе Московский международный салон образования в марте, летний фестиваль наставничества, форум классных руководителей в октябре. А в сентябре состоится большой педагогический диктант и всероссийский урок, посвященный Году педагога и наставника. Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий. Российские власти на протяжении долгого времени занимаются вопросами поддержки преподавателей. Однако глава государства недавно говорил, что работы предстоит еще много. Это касается и повышения престижа профессии. Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что Год педагога и наставника должно повысить престиж профессии, привести на работу в школы молодых, творческих, способных педагогов. В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя. По мнению Голиковой, задача Года учителя не только в том, чтобы привлечь к профессии внимание и воздать должное учителям, но и в том, чтобы повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь в педвузы творческих, способных, активных абитуриентов, которые впоследствии пойдут работать в школы. В рамках национального проекта "Образование" планируется, что к концу 2024 года не менее 40% педагогов пройдут повышение квалификации за счет средств бюджета. Отдельное внимание уделяется вопросам интеграции новых регионов в российскую систему образования. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал приложить все усилия, чтобы российская система образования была передовой, эффективной и суверенной. Завершит же свой рабочий день глава государства встречей с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин