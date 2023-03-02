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Путин даст старт Году педагога и наставника в России - РИА Новости, 02.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:46 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/putin-1855291521.html
Путин даст старт Году педагога и наставника в России
Путин даст старт Году педагога и наставника в России - РИА Новости, 02.03.2023
Путин даст старт Году педагога и наставника в России
Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Центр знаний "Машук" на Северном Кавказе, где даст старт Году педагога и наставника в РФ, а также вручит... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:46
2023-03-02T10:46
год педагога и наставника
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Центр знаний "Машук" на Северном Кавказе, где даст старт Году педагога и наставника в РФ, а также вручит госнаграды учителям, воспитавшим Героев России, сообщила пресс-служба Кремля. "Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", - говорится в сообщении. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Указ об этом Путин подписал 27 июня. В центре знаний "Машук" в этот год будут проходить масштабные профессиональные форумы, в том числе Московский международный салон образования в марте, летний фестиваль наставничества, форум классных руководителей в октябре. А в сентябре состоится большой педагогический диктант и всероссийский урок, посвященный Году педагога и наставника. Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий. Российские власти на протяжении долгого времени занимаются вопросами поддержки преподавателей. Однако глава государства недавно говорил, что работы предстоит еще много. Это касается и повышения престижа профессии. Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что Год педагога и наставника должно повысить престиж профессии, привести на работу в школы молодых, творческих, способных педагогов. В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя. По мнению Голиковой, задача Года учителя не только в том, чтобы привлечь к профессии внимание и воздать должное учителям, но и в том, чтобы повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь в педвузы творческих, способных, активных абитуриентов, которые впоследствии пойдут работать в школы. В рамках национального проекта "Образование" планируется, что к концу 2024 года не менее 40% педагогов пройдут повышение квалификации за счет средств бюджета. Отдельное внимание уделяется вопросам интеграции новых регионов в российскую систему образования. Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал приложить все усилия, чтобы российская система образования была передовой, эффективной и суверенной. Завершит же свой рабочий день глава государства встречей с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
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РИА Новости
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общество, владимир путин
Год педагога и наставника, Общество, Владимир Путин

Путин даст старт Году педагога и наставника в России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг приедет в Центр знаний "Машук" на Северном Кавказе, где даст старт Году педагога и наставника в РФ, а также вручит госнаграды учителям, воспитавшим Героев России, сообщила пресс-служба Кремля.
"Путин совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний "Машук", где состоится торжественная церемония открытия Года педагога и наставника. Президент вручит государственные награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине, и встретится с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", - говорится в сообщении.
Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. Указ об этом Путин подписал 27 июня.
В центре знаний "Машук" в этот год будут проходить масштабные профессиональные форумы, в том числе Московский международный салон образования в марте, летний фестиваль наставничества, форум классных руководителей в октябре. А в сентябре состоится большой педагогический диктант и всероссийский урок, посвященный Году педагога и наставника.
Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
Российские власти на протяжении долгого времени занимаются вопросами поддержки преподавателей. Однако глава государства недавно говорил, что работы предстоит еще много. Это касается и повышения престижа профессии.
Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что Год педагога и наставника должно повысить престиж профессии, привести на работу в школы молодых, творческих, способных педагогов.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя. По мнению Голиковой, задача Года учителя не только в том, чтобы привлечь к профессии внимание и воздать должное учителям, но и в том, чтобы повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь в педвузы творческих, способных, активных абитуриентов, которые впоследствии пойдут работать в школы.
В рамках национального проекта "Образование" планируется, что к концу 2024 года не менее 40% педагогов пройдут повышение квалификации за счет средств бюджета. Отдельное внимание уделяется вопросам интеграции новых регионов в российскую систему образования.
Министр просвещения России Сергей Кравцов пообещал приложить все усилия, чтобы российская система образования была передовой, эффективной и суверенной.
Завершит же свой рабочий день глава государства встречей с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
 
Год педагога и наставникаОбществоВладимир Путин
 
 
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