https://ria.ru/20230302/putin-1855268537.html
Церемония награждения педагогов, чьи ученики получили звание Героя России
Церемония награждения педагогов, чьи ученики получили звание Героя России - РИА Новости, 02.03.2023
Церемония награждения педагогов, чьи ученики получили звание Героя России
Президент Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:13
2023-03-02T15:13
2023-03-02T15:14
политика
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Президент Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград.
РИА Новости
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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LIVE: Путин на церемонии награждения педагогов, чьи ученики получили звание Героя РФ
LIVE: Путин на церемонии награждения педагогов, чьи ученики получили звание Героя РФ
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РИА Новости
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
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политика, видео
Политика
Церемония награждения педагогов, чьи ученики получили звание Героя России
Президент Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград.
2023-03-02T15:13
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PT13M51S
Президент Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград.