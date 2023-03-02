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Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой - РИА Новости, 02.03.2023
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Туризм
 
10:43 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/puteshestviya-1855212790.html
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой - РИА Новости, 02.03.2023
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой
Определены самые востребованные направления для путешествий в зимние месяцы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:43
2023-03-02T10:43
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий в зимние месяцы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали авиазаказы и бронирования отелей с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го.Самым востребованным городом для путешествий стала Москва: доля столицы составила 32 процента от всех авиабронирований по стране. На втором месте с большим отрывом — Санкт-Петербург: город на Неве в зимний период посетили 12 процентов туристов. Третью строчку занял Сочи: отдых вблизи моря предпочли семь процентов клиентов сервиса.Популярностью пользовались визиты в Дагестан: на Махачкалу пришлось 4,2 процента авиазаказов. Минеральные Воды, Екатеринбург и Казань выбирали более трех процентов пользователей.За границу этой зимой туристы чаще всего летали в Ереван (16,3 процента заявок), Стамбул (десять процентов) и Минск (семь процентов).Тройка городов-лидеров, в которых путешественники чаще всего бронировали отели, традиционна — две столицы и Сочи. Причем более четверти пользователей выбирали Москву, каждый седьмой — Санкт-Петербург, Сочи — семь процентов.За рубежом путешественники чаще обычного искали гостиницы в Стамбуле, Дубае и Пхукете.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Санкт-Петербург, Москва
Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой

OneTwoTrip: зимой россияне чаще всего путешествовали в Москву, Сочи, Ереван и Стамбул

© iStock.com / sertsТрамвай на улице Истикляль в Стамбуле
Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© iStock.com / serts
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий в зимние месяцы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали авиазаказы и бронирования отелей с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го.
Самым востребованным городом для путешествий стала Москва: доля столицы составила 32 процента от всех авиабронирований по стране. На втором месте с большим отрывом — Санкт-Петербург: город на Неве в зимний период посетили 12 процентов туристов. Третью строчку занял Сочи: отдых вблизи моря предпочли семь процентов клиентов сервиса.
Популярностью пользовались визиты в Дагестан: на Махачкалу пришлось 4,2 процента авиазаказов. Минеральные Воды, Екатеринбург и Казань выбирали более трех процентов пользователей.
За границу этой зимой туристы чаще всего летали в Ереван (16,3 процента заявок), Стамбул (десять процентов) и Минск (семь процентов).
Тройка городов-лидеров, в которых путешественники чаще всего бронировали отели, традиционна — две столицы и Сочи. Причем более четверти пользователей выбирали Москву, каждый седьмой — Санкт-Петербург, Сочи — семь процентов.
За рубежом путешественники чаще обычного искали гостиницы в Стамбуле, Дубае и Пхукете.
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