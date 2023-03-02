https://ria.ru/20230302/puteshestviya-1855212790.html

Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой

Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой - РИА Новости, 02.03.2023

Эксперты назвали самые популярные маршруты для путешествий зимой

Определены самые востребованные направления для путешествий в зимние месяцы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:43

2023-03-02T10:43

2023-03-02T10:43

туризм

туризм

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий в зимние месяцы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали авиазаказы и бронирования отелей с 1 декабря 2022 года по 28 февраля 2023-го.Самым востребованным городом для путешествий стала Москва: доля столицы составила 32 процента от всех авиабронирований по стране. На втором месте с большим отрывом — Санкт-Петербург: город на Неве в зимний период посетили 12 процентов туристов. Третью строчку занял Сочи: отдых вблизи моря предпочли семь процентов клиентов сервиса.Популярностью пользовались визиты в Дагестан: на Махачкалу пришлось 4,2 процента авиазаказов. Минеральные Воды, Екатеринбург и Казань выбирали более трех процентов пользователей.За границу этой зимой туристы чаще всего летали в Ереван (16,3 процента заявок), Стамбул (десять процентов) и Минск (семь процентов).Тройка городов-лидеров, в которых путешественники чаще всего бронировали отели, традиционна — две столицы и Сочи. Причем более четверти пользователей выбирали Москву, каждый седьмой — Санкт-Петербург, Сочи — семь процентов.За рубежом путешественники чаще обычного искали гостиницы в Стамбуле, Дубае и Пхукете.

https://ria.ru/20230217/sochi-1852516249.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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