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На Авдеевском направлении российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:43 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/punkty-1855502867.html
На Авдеевском направлении российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ
На Авдеевском направлении российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 02.03.2023
На Авдеевском направлении российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ
Фронтовая штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий ВС РФ. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:43
2023-03-02T23:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-25
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Фронтовая штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий ВС РФ. "Действующие на авдеевском направлении российские разведчики выявили там несколько важных целей, а именно - опорные и наблюдательные пункты ВСУ. Бойцы оперативно передали координаты этих объектов в штаб, и по выявленным целям тут же отработали наши летающие танки - штурмовики Су-25 "Грач". При авианалете использовались бомбы ФАБ-500. Все цели были успешно поражены. Противник понес потери численностью до роты личного состава", - рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Саймон". Авианалет и бомбометание прошли 2 марта, около 20.30 мск. В качестве средств объективного контроля использовался современный российский комплекс оптико-электронной разведки "Ирония".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25
На Авдеевском направлении российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ

На Авдеевском направлении российские Су-25 "Грач" уничтожили опорные пункты ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Фронтовая штурмовая авиация России уничтожила ряд важных опорных пунктов украинских войск на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий ВС РФ.
"Действующие на авдеевском направлении российские разведчики выявили там несколько важных целей, а именно - опорные и наблюдательные пункты ВСУ. Бойцы оперативно передали координаты этих объектов в штаб, и по выявленным целям тут же отработали наши летающие танки - штурмовики Су-25 "Грач". При авианалете использовались бомбы ФАБ-500. Все цели были успешно поражены. Противник понес потери численностью до роты личного состава", - рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Саймон".
Авианалет и бомбометание прошли 2 марта, около 20.30 мск. В качестве средств объективного контроля использовался современный российский комплекс оптико-электронной разведки "Ирония".
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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