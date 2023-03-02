https://ria.ru/20230302/pulya-1855463199.html

У пострадавшего от украинской ДРГ в Брянской области мальчика извлекли пулю

У пострадавшего от украинской ДРГ в Брянской области мальчика извлекли пулю - РИА Новости, 02.03.2023

У пострадавшего от украинской ДРГ в Брянской области мальчика извлекли пулю

Операция у мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, прошла успешно, он под постоянным наблюдением... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:33

2023-03-02T18:33

2023-03-02T18:50

происшествия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Операция у мальчика, пострадавшего от действий диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, прошла успешно, он под постоянным наблюдением специалистов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения."Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.Мать мальчика Раиса Темирова также сообщила РИА Новости, что операция прошла успешно, мальчик находится в реанимации под наркозом. "Я вообще сына еще не видела", - сказала собеседница агентства.Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. По официальным данным, в результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области. В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855425149.html

https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз