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"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР?
"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР? - РИА Новости, 02.03.2023
"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР?
По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться.
2023-03-02T14:00
2023-03-02T14:00
2023-03-02T17:18
яснопонятно
психиатрия
психика
подростки
психология
психотерапия
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«Многие психотравмы, как и раны, заживают сами». Что такое ПТСР?
По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться.
audio/mpeg
«Многие психотравмы, как и раны, заживают сами». Что такое ПТСР?
По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться.
audio/mpeg
Поговорили об этом с клиническим психологом и кандидатом психологических наук Артуром ТимофеевымПослушать наш подкаст "Страхи"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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психиатрия, психика, подростки, психология, психотерапия, аудио
ЯсноПонятно, Психиатрия, Психика, Подростки, Психология, психотерапия
"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР?
По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться.