https://ria.ru/20230302/ptsr-1855438460.html

"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР?

"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР? - РИА Новости, 02.03.2023

"Многие психотравмы, как и раны, заживают сами". Что такое ПТСР?

По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться.

2023-03-02T14:00

2023-03-02T14:00

2023-03-02T17:18

яснопонятно

психиатрия

психика

подростки

психология

психотерапия

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«Многие психотравмы, как и раны, заживают сами». Что такое ПТСР? По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться. audio/mpeg

«Многие психотравмы, как и раны, заживают сами». Что такое ПТСР? По словам специалистов, психотравму мы получаем не из-за самого травмирующего события, а из-за того, как мы его оцениваем. Но как помочь людям, получившим психотравму? Как с такой травмой справляются дети и почему это целиком зависит от их окружения? Обсуждаем посттравматическое стрессовое расстройство, как оно проявляется и как с ним бороться. audio/mpeg

Поговорили об этом с клиническим психологом и кандидатом психологических наук Артуром ТимофеевымПослушать наш подкаст "Страхи"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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психиатрия, психика, подростки, психология, психотерапия, аудио