https://ria.ru/20230302/proverka-1855382129.html
Хабаровские власти отреагировали на ЧП с пенсионеркой в автобусе
Хабаровские власти отреагировали на ЧП с пенсионеркой в автобусе - РИА Новости, 02.03.2023
Хабаровские власти отреагировали на ЧП с пенсионеркой в автобусе
Прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором водитель автобуса в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкидывает из салона пенсионерку,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:48
2023-03-02T14:48
2023-03-02T14:48
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором водитель автобуса в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкидывает из салона пенсионерку, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства. В соцсетях разошлось видео, снятое в салоне автобуса. На нем мужчина - утверждается, что это водитель - хватает за головной платок бабушку и стаскивает ее с сиденья, грубо побуждая ее выйти. Водителя поддерживает кондуктор - она пинает сумку пенсионерки и говорит, что женщине стоит помыться. Далее мужчина роняет бабушку на пол и стаскивает ее по ступеням из автобуса. Автор видео утверждает, что конфликт произошел из-за исходившего от пенсионерки неприятного запаха. В мэрии РИА Новости рассказали, что водитель и кондуктор уволены. Перевозчик принёс пенсионерке извинения и купил ей продуктовый набор. Также женщине предоставлено право ездить на этом маршруте бесплатно. "Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку на основании размещенного в сети интернет видеоматериала о том, как водитель и кондуктор пассажирского автобуса выволокли пожилую женщину из общественного транспорта", - сказал собеседник. Он отметил, что будет дана оценка деятельности должностных лиц компании-перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20221222/delo-1840420394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Хабаровский край
Хабаровские власти отреагировали на ЧП с пенсионеркой в автобусе
Хабаровская прокуратура проверит видео с водителем, выкидывающим пенсионерку из автобуса
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором водитель автобуса в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края выкидывает из салона пенсионерку, сообщил
РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.
В соцсетях разошлось видео, снятое в салоне автобуса. На нем мужчина - утверждается, что это водитель - хватает за головной платок бабушку и стаскивает ее с сиденья, грубо побуждая ее выйти. Водителя поддерживает кондуктор - она пинает сумку пенсионерки и говорит, что женщине стоит помыться. Далее мужчина роняет бабушку на пол и стаскивает ее по ступеням из автобуса. Автор видео утверждает, что конфликт произошел из-за исходившего от пенсионерки неприятного запаха.
В мэрии РИА Новости рассказали, что водитель и кондуктор уволены. Перевозчик принёс пенсионерке извинения и купил ей продуктовый набор. Также женщине предоставлено право ездить на этом маршруте бесплатно.
"Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку на основании размещенного в сети интернет видеоматериала о том, как водитель и кондуктор пассажирского автобуса выволокли пожилую женщину из общественного транспорта", - сказал собеседник.
Он отметил, что будет дана оценка деятельности должностных лиц компании-перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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