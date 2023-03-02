https://ria.ru/20230302/proekty-1855449391.html

Союзные депутаты: проекты в сфере культуры требуют нового подхода

Союзные депутаты: проекты в сфере культуры требуют нового подхода - РИА Новости, 02.03.2023

Союзные депутаты: проекты в сфере культуры требуют нового подхода

Союзные проекты в области культуры, науки и образования должны оказывать влияние на все сферы жизни в Союзном государстве, способствуяобъединению братских... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:54

2023-03-02T17:54

2023-03-02T19:59

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Союзные проекты в области культуры, науки и образования должны оказывать влияние на все сферы жизни в Союзном государстве, способствуяобъединению братских народов, убеждены члены профильной комиссии Парламентского Собрания.Заседание комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию состоялось в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре – в стенах Московской духовной академии."Наша комиссия – новое образование в Парламентском Собрании. Когда мы начали с коллегами работу, увидели, что нам "подарен" вялотекущий процесс. До нас делали 11 мероприятий, а мы предложили сорок проектов. И стало понятно, что такой рывок требует увеличения финансирования – на порядок. Я напомню, что президенты поставили перед нами задачу создать новую цивилизационную модель разумного государства в неразумном мире. И, когда нас благословляли на это служение, нам говорили: у вас один из главных комитетов в парламенте, ведь культура, наука и образование – три кита, основа безопасности Союзного государства", - подчеркнул в беседе с журналистами председатель комиссии, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, народный артист РФ Николай Бурляев.Он отметил, что депутаты-члены комиссии готовы убеждать чиновников в важности союзных программ и необходимости иного подхода к их финансированию. "У нас есть вопросы к исполнительной власти. Мы часто видим тусклые глаза – нет у чиновников горения. Сердцем надо работать", - убежден Бурляев.Его коллега из Белоруссии – заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Анатолий Щастный, в свою очередь, подчеркнул важность того, чтобы союзные проекты проникали во все сферы жизни и становились основой системы воспитания, образования и культуры."Здесь очень важна работа с молодежью. И кадетская смена, и "Творчество юных", и "Таланты XXI века" - это все для молодежи, для поколения, за которым будущее. Для новой стратегии, которая разрабатывается в Союзном государстве, очень важно научно-технологическое развитие, а оно тоже начинается с образования. Все проекты должны быть направлены на единство. И все проекты идут от жизни. Сегодня мы затронули вопросы сохранности воинских захоронений – это же все предложения от людей, которые доносят до широкой общественности депутаты парламента наших стран. Как и "Поезд памяти" – прекрасный проект, с огромным воспитательным потенциалом. Он тоже был предложен не сверху, а стал итогом различных встреч, в том числе и с молодежью, с учителями", - сказал он.

https://ria.ru/20230302/programmy-1855408124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия