https://ria.ru/20230302/proekt-1855432554.html
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек"
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек" - РИА Новости, 02.03.2023
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ в этом году запустят новый проект по повышению финансовой грамотности "Финансы для девочек",... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:02
2023-03-02T17:02
2023-03-02T18:21
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
совет федерации рф
россия
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ в этом году запустят новый проект по повышению финансовой грамотности "Финансы для девочек", рассказала в ходе встречи с женщинами–предпринимателями "Голос женского бизнеса" в Совете Федерации генеральный директор центра Вероника Никишина. "Российский экспортный центр сформировал целый трек работы по поддержке женского экспорта, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров. "Финансы для девочек" - еще один такой инструмент", - сказала Никишина. По ее словам, "это уникальный продукт, который состоит из очного и онлайн-курсов, а также отдельного учебного пособия, которое поможет разобраться в основах бухучета и налогообложения, составить финансовый план, провести финансовый анализ и решить вопрос, какую финансовую поддержку и от кого можно получить". "Я убеждена, эта инициатива способна сделать нашу женскую часть предпринимательского сообщества еще более профессиональной и успешной", - отметила руководитель РЭЦ. Для реализации проекта на сайте Школы экспорта РЭЦ создан специальный раздел, который так и называется: "Финансы для девочек". Там можно найти всю необходимую информацию по проекту и, главное, записаться на уникальный для российского бизнес-сообщества курс "Финансы для девочек". Курс стартует в очном формате в июле 2023 года на базе Школы экспорта РЭЦ. К его разработке привлечены ведущие эксперты ключевых институтов поддержки и развития предпринимательства и финансовых организаций и Группы РЭЦ. Во втором полугодии выйдут учебное пособие по финансам для предпринимательниц и полноценный онлайн-курс. Материалы будут доступны на сайте Школы экспорта РЭЦ.
https://ria.ru/20230302/nagrazhdenie-1855422152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, совет федерации рф, россия, экономика, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ в этом году запустят новый проект по повышению финансовой грамотности "Финансы для девочек", рассказала в ходе встречи с женщинами–предпринимателями "Голос женского бизнеса" в Совете Федерации генеральный директор центра Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр сформировал целый трек работы по поддержке женского экспорта, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров. "Финансы для девочек" - еще один такой инструмент", - сказала Никишина.
По ее словам, "это уникальный продукт, который состоит из очного и онлайн-курсов, а также отдельного учебного пособия, которое поможет разобраться в основах бухучета и налогообложения, составить финансовый план, провести финансовый анализ и решить вопрос, какую финансовую поддержку и от кого можно получить".
"Я убеждена, эта инициатива способна сделать нашу женскую часть предпринимательского сообщества еще более профессиональной и успешной", - отметила руководитель РЭЦ.
РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Для реализации проекта на сайте Школы экспорта РЭЦ создан специальный раздел, который так и называется: "Финансы для девочек". Там можно найти всю необходимую информацию по проекту и, главное, записаться на уникальный для российского бизнес-сообщества курс "Финансы для девочек".
Курс стартует в очном формате в июле 2023 года на базе Школы экспорта РЭЦ. К его разработке привлечены ведущие эксперты ключевых институтов поддержки и развития предпринимательства и финансовых организаций и Группы РЭЦ. Во втором полугодии выйдут учебное пособие по финансам для предпринимательниц и полноценный онлайн-курс. Материалы будут доступны на сайте Школы экспорта РЭЦ.