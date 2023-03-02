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РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек" - РИА Новости, 02.03.2023
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17:02 02.03.2023 (обновлено: 18:21 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/proekt-1855432554.html
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек"
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек" - РИА Новости, 02.03.2023
РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ в этом году запустят новый проект по повышению финансовой грамотности "Финансы для девочек",... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:02
2023-03-02T18:21
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
совет федерации рф
россия
экономика
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ в этом году запустят новый проект по повышению финансовой грамотности "Финансы для девочек", рассказала в ходе встречи с женщинами–предпринимателями "Голос женского бизнеса" в Совете Федерации генеральный директор центра Вероника Никишина. "Российский экспортный центр сформировал целый трек работы по поддержке женского экспорта, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров. "Финансы для девочек" - еще один такой инструмент", - сказала Никишина. По ее словам, "это уникальный продукт, который состоит из очного и онлайн-курсов, а также отдельного учебного пособия, которое поможет разобраться в основах бухучета и налогообложения, составить финансовый план, провести финансовый анализ и решить вопрос, какую финансовую поддержку и от кого можно получить". "Я убеждена, эта инициатива способна сделать нашу женскую часть предпринимательского сообщества еще более профессиональной и успешной", - отметила руководитель РЭЦ. Для реализации проекта на сайте Школы экспорта РЭЦ создан специальный раздел, который так и называется: "Финансы для девочек". Там можно найти всю необходимую информацию по проекту и, главное, записаться на уникальный для российского бизнес-сообщества курс "Финансы для девочек". Курс стартует в очном формате в июле 2023 года на базе Школы экспорта РЭЦ. К его разработке привлечены ведущие эксперты ключевых институтов поддержки и развития предпринимательства и финансовых организаций и Группы РЭЦ. Во втором полугодии выйдут учебное пособие по финансам для предпринимательниц и полноценный онлайн-курс. Материалы будут доступны на сайте Школы экспорта РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, совет федерации рф, россия, экономика, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Совет Федерации РФ, Россия, Экономика, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ и Школа экспорта РЭЦ запустят проект "Финансы для девочек"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Школа экспорта РЭЦ в этом году запустят новый проект по повышению финансовой грамотности "Финансы для девочек", рассказала в ходе встречи с женщинами–предпринимателями "Голос женского бизнеса" в Совете Федерации генеральный директор центра Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр сформировал целый трек работы по поддержке женского экспорта, который включает в себя образовательную, информационную и бизнес-поддержку женщин-экспортеров. "Финансы для девочек" - еще один такой инструмент", - сказала Никишина.
По ее словам, "это уникальный продукт, который состоит из очного и онлайн-курсов, а также отдельного учебного пособия, которое поможет разобраться в основах бухучета и налогообложения, составить финансовый план, провести финансовый анализ и решить вопрос, какую финансовую поддержку и от кого можно получить".
"Я убеждена, эта инициатива способна сделать нашу женскую часть предпринимательского сообщества еще более профессиональной и успешной", - отметила руководитель РЭЦ.
Выставка проектов женщин-экспортеров в рамках награждения победителей конкурса Лидеры поддержки. Женщины в экспорте в Совете Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
РЭЦ: вручены награды конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"
Вчера, 16:43
Для реализации проекта на сайте Школы экспорта РЭЦ создан специальный раздел, который так и называется: "Финансы для девочек". Там можно найти всю необходимую информацию по проекту и, главное, записаться на уникальный для российского бизнес-сообщества курс "Финансы для девочек".
Курс стартует в очном формате в июле 2023 года на базе Школы экспорта РЭЦ. К его разработке привлечены ведущие эксперты ключевых институтов поддержки и развития предпринимательства и финансовых организаций и Группы РЭЦ. Во втором полугодии выйдут учебное пособие по финансам для предпринимательниц и полноценный онлайн-курс. Материалы будут доступны на сайте Школы экспорта РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаСовет Федерации РФРоссияЭкономикаВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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