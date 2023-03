https://ria.ru/20230302/produktsiya-1855428481.html

Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023

02.03.2023

Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023

Десять компаний из восьми регионов России представили свою продукцию на национальном стенде Made in Russia на одной из самых крупных выставок в сфере мебельной... РИА Новости, 02.03.2023

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Десять компаний из восьми регионов России представили свою продукцию на национальном стенде Made in Russia на одной из самых крупных выставок в сфере мебельной и деревообрабатывающей промышленности Delhiwood 2023, которая 2 марта открылась в Индии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Это экспортеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, а также из Красноярского края, Кировской, Костромской, Владимирской и Вологодской областей", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia для российских компаний-производителей и дистрибьюторов фанеры, бруса, плит, лесоматериалов из разных пород дерева и других продуктов деревообработки РЭЦ в течение четырех дней выставки планирует организовать более 100 b2b-переговоров с потенциальными покупателями.Деловая программа на Delhiwood 2023 началась с круглого стола по вопросам делового сотрудничества в сфере ЛПК, посвященного 70-летию установления российско-индийских торгово-экономических отношений. В нем приняли участие торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас и представитель РЭЦ в Индии Тимур Векилов, а также представители компаний-импортеров и потенциальных партнеров.РЭЦ организует для отечественных экспортеров коллективные национальные стенды под брендом Made in Russia в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

россия

индия

