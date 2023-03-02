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Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023 - РИА Новости, 02.03.2023
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16:53 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/produktsiya-1855428481.html
Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023
Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023 - РИА Новости, 02.03.2023
Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023
Десять компаний из восьми регионов России представили свою продукцию на национальном стенде Made in Russia на одной из самых крупных выставок в сфере мебельной... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:53
2023-03-02T16:53
российский экспортный центр (рэц)
сделано в россии
россия
индия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Десять компаний из восьми регионов России представили свою продукцию на национальном стенде Made in Russia на одной из самых крупных выставок в сфере мебельной и деревообрабатывающей промышленности Delhiwood 2023, которая 2 марта открылась в Индии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Это экспортеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, а также из Красноярского края, Кировской, Костромской, Владимирской и Вологодской областей", - говорится в сообщении.На стенде Made in Russia для российских компаний-производителей и дистрибьюторов фанеры, бруса, плит, лесоматериалов из разных пород дерева и других продуктов деревообработки РЭЦ в течение четырех дней выставки планирует организовать более 100 b2b-переговоров с потенциальными покупателями.Деловая программа на Delhiwood 2023 началась с круглого стола по вопросам делового сотрудничества в сфере ЛПК, посвященного 70-летию установления российско-индийских торгово-экономических отношений. В нем приняли участие торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас и представитель РЭЦ в Индии Тимур Векилов, а также представители компаний-импортеров и потенциальных партнеров.РЭЦ организует для отечественных экспортеров коллективные национальные стенды под брендом Made in Russia в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, россия, индия, вэб.рф (вэб)
Российский экспортный центр (РЭЦ), Сделано в России, Россия, Индия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Экспортеры из России представили свою продукцию на выставке Delhiwood 2023

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа Международном экспортном форуме "Сделано в России"
На Международном экспортном форуме Сделано в России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Десять компаний из восьми регионов России представили свою продукцию на национальном стенде Made in Russia на одной из самых крупных выставок в сфере мебельной и деревообрабатывающей промышленности Delhiwood 2023, которая 2 марта открылась в Индии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Это экспортеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, а также из Красноярского края, Кировской, Костромской, Владимирской и Вологодской областей", - говорится в сообщении.
На стенде Made in Russia для российских компаний-производителей и дистрибьюторов фанеры, бруса, плит, лесоматериалов из разных пород дерева и других продуктов деревообработки РЭЦ в течение четырех дней выставки планирует организовать более 100 b2b-переговоров с потенциальными покупателями.
Деловая программа на Delhiwood 2023 началась с круглого стола по вопросам делового сотрудничества в сфере ЛПК, посвященного 70-летию установления российско-индийских торгово-экономических отношений. В нем приняли участие торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас и представитель РЭЦ в Индии Тимур Векилов, а также представители компаний-импортеров и потенциальных партнеров.
РЭЦ организует для отечественных экспортеров коллективные национальные стенды под брендом Made in Russia в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Баннер Made in Russia - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке в Узбекистане
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Сделано в РоссииРоссияИндияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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