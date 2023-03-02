Рейтинг@Mail.ru
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:54 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/priroda-1855444549.html
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе - РИА Новости, 02.03.2023
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
Госдума приняла во втором чтении законопроект об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:54
2023-03-02T17:54
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
госдума рф
законопроекты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103611_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_8b59cbb0ee590b524f49fe3e4f30a49f.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов. К принципам будут относиться: экологическое ориентирование такой деятельности; непревышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки; индивидуальный подход; использование экологичного транспорта и оборудования; вовлечение местных жителей в развитие. При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности рекреационной деятельности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях. Рекреационная деятельность в национальных парках должна осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок на территорию. Они будут рассчитываться для каждого национального парка отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, включая запрет капитального строительства. Предусматриваются особенности предоставления земельного участка, необходимого для реализации соглашения об осуществлении рекреационной деятельности. Также устанавливается запрет на строительство на территориях государственных природных заповедников объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники.Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 19 мая 2021 года. В соответствии с действующим законодательством, в составе национального парка выделяется зона для рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, размещения туристических объектов, музеев и информационных центров. Такая деятельность также допускается в зоне охраны объектов культурного наследия. Рекреационные зоны могут выделяться и в составе природных парков. Однако в законе "Об особо охраняемых природных территориях" не определены допустимые параметры и основные принципы рекреационной деятельности на таких территориях. Это ограничивает законное использование ООПТ для туризма и отдыха и повышает риски причинения вреда природным комплексам и объектам, считают разработчики.
https://ria.ru/20230221/ekoturizm-1853465445.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103611_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_d343d01c568a434aa88325d6eb6a59d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, госдума рф, законопроекты
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Госдума РФ, Законопроекты
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе

ГД во втором чтении определила правила туризма на охраняемых природных территориях

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкДолина Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов.
К принципам будут относиться: экологическое ориентирование такой деятельности; непревышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки; индивидуальный подход; использование экологичного транспорта и оборудования; вовлечение местных жителей в развитие.
При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности рекреационной деятельности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.
Рекреационная деятельность в национальных парках должна осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок на территорию. Они будут рассчитываться для каждого национального парка отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, включая запрет капитального строительства.
Предусматриваются особенности предоставления земельного участка, необходимого для реализации соглашения об осуществлении рекреационной деятельности. Также устанавливается запрет на строительство на территориях государственных природных заповедников объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 19 мая 2021 года.
В соответствии с действующим законодательством, в составе национального парка выделяется зона для рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, размещения туристических объектов, музеев и информационных центров. Такая деятельность также допускается в зоне охраны объектов культурного наследия. Рекреационные зоны могут выделяться и в составе природных парков.
Однако в законе "Об особо охраняемых природных территориях" не определены допустимые параметры и основные принципы рекреационной деятельности на таких территориях. Это ограничивает законное использование ООПТ для туризма и отдыха и повышает риски причинения вреда природным комплексам и объектам, считают разработчики.
Девушка на коньках на льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Минприроды: поддержанный Путиным закон заложит правовые основы экотуризма
21 февраля, 15:31
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмГосдума РФЗаконопроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала