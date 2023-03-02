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Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе - РИА Новости, 02.03.2023
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
Госдума приняла во втором чтении законопроект об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:54
2023-03-02T17:54
2023-03-02T17:54
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов. К принципам будут относиться: экологическое ориентирование такой деятельности; непревышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки; индивидуальный подход; использование экологичного транспорта и оборудования; вовлечение местных жителей в развитие. При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности рекреационной деятельности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях. Рекреационная деятельность в национальных парках должна осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок на территорию. Они будут рассчитываться для каждого национального парка отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, включая запрет капитального строительства. Предусматриваются особенности предоставления земельного участка, необходимого для реализации соглашения об осуществлении рекреационной деятельности. Также устанавливается запрет на строительство на территориях государственных природных заповедников объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники.Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 19 мая 2021 года. В соответствии с действующим законодательством, в составе национального парка выделяется зона для рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, размещения туристических объектов, музеев и информационных центров. Такая деятельность также допускается в зоне охраны объектов культурного наследия. Рекреационные зоны могут выделяться и в составе природных парков. Однако в законе "Об особо охраняемых природных территориях" не определены допустимые параметры и основные принципы рекреационной деятельности на таких территориях. Это ограничивает законное использование ООПТ для туризма и отдыха и повышает риски причинения вреда природным комплексам и объектам, считают разработчики.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Госдума РФ, Законопроекты
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
ГД во втором чтении определила правила туризма на охраняемых природных территориях
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об основных принципах рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), внесенный группой депутатов.
К принципам будут относиться: экологическое ориентирование такой деятельности; непревышение предельно допустимых значений рекреационной нагрузки; индивидуальный подход; использование экологичного транспорта и оборудования; вовлечение местных жителей в развитие.
При этом правительство РФ, региональные и местные органы власти будут вправе устанавливать особенности рекреационной деятельности на ООПТ соответствующего уровня, а также перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на таких территориях.
Рекреационная деятельность в национальных парках должна осуществляться с учетом предельно допустимых рекреационных нагрузок на территорию. Они будут рассчитываться для каждого национального парка отдельно и утверждаться профильным федеральным органом. При этом сохраняются действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам, включая запрет капитального строительства.
Предусматриваются особенности предоставления земельного участка, необходимого для реализации соглашения об осуществлении рекреационной деятельности. Также устанавливается запрет на строительство на территориях государственных природных заповедников объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в целях, не связанных с выполнением задач, возложенных на государственные природные заповедники.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 19 мая 2021 года.
В соответствии с действующим законодательством, в составе национального парка выделяется зона для рекреационной деятельности, развития физкультуры и спорта, размещения туристических объектов, музеев и информационных центров. Такая деятельность также допускается в зоне охраны объектов культурного наследия. Рекреационные зоны могут выделяться и в составе природных парков.
Однако в законе "Об особо охраняемых природных территориях" не определены допустимые параметры и основные принципы рекреационной деятельности на таких территориях. Это ограничивает законное использование ООПТ для туризма и отдыха и повышает риски причинения вреда природным комплексам и объектам, считают разработчики.
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