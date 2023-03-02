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МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья - РИА Новости, 02.03.2023
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18:36 02.03.2023 (обновлено: 18:51 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/pridnestrove-1855464094.html
МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья
МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья - РИА Новости, 02.03.2023
МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья
Россия призывает молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T18:36
2023-03-02T18:51
россия
молдавия
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия призывает молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее депутаты правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировали в законодательном органе проект "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины". Ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "РФ с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и не обоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы РФ относительно ситуации на Украине и требует вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Также депутаты высказались в поддержку инициативы других государств по созданию "специального трибунала по делу об агрессии против Украины"."В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы", - написала Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
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россия, молдавия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), приднестровская молдавская республика
Россия, Молдавия, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Приднестровская Молдавская Республика
МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья

Захарова призвала Молдавию прекратить антироссийскую риторику из-за Приднестровья

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия призывает молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее депутаты правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировали в законодательном органе проект "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины". Ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "РФ с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и не обоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы РФ относительно ситуации на Украине и требует вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Также депутаты высказались в поддержку инициативы других государств по созданию "специального трибунала по делу об агрессии против Украины".
"В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы", - написала Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.
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РоссияМолдавияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Приднестровская Молдавская Республика
 
 
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