МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья
Захарова призвала Молдавию прекратить антироссийскую риторику из-за Приднестровья
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия призывает молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее депутаты правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировали в законодательном органе проект "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины". Ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "РФ с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и не обоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы РФ относительно ситуации на Украине и требует вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Также депутаты высказались в поддержку инициативы других государств по созданию "специального трибунала по делу об агрессии против Украины".
"В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы", - написала Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.