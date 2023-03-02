https://ria.ru/20230302/pridnestrove-1855464094.html

МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья

МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья - РИА Новости, 02.03.2023

МИД России призвал Молдавию к сдержанности в отношении Приднестровья

Россия призывает молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T18:36

2023-03-02T18:36

2023-03-02T18:51

россия

молдавия

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

приднестровская молдавская республика

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия призывает молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее депутаты правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" зарегистрировали в законодательном органе проект "Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины". Ее принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции. Согласно тексту декларации, парламент Молдавии признает, что "РФ с февраля 2014 г. ведет незаконную, ничем не спровоцированную и не обоснованную агрессивную войну против Украины". Власти страны отказываются признавать любые аргументы РФ относительно ситуации на Украине и требует вывести вооруженные силы и военных с украинской территории. Также депутаты высказались в поддержку инициативы других государств по созданию "специального трибунала по делу об агрессии против Украины"."В очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы", - написала Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), приднестровская молдавская республика