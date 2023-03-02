https://ria.ru/20230302/priamure-1855283313.html

Премиальные полки для местной продукции хотят создать в Приамурье

Премиальные полки для местной продукции хотят создать в Приамурье - РИА Новости, 02.03.2023

Премиальные полки для местной продукции хотят создать в Приамурье

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил создать премиальные полки для продукции местных производителей в торговых сетях и магазинах Амурской области,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:17

2023-03-02T10:17

2023-03-02T10:17

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил создать премиальные полки для продукции местных производителей в торговых сетях и магазинах Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Этот вопрос обсудили на совете по развитию агропромышленного комплекса. Встреча с аграриями прошла в селе Косицино Тамбовского района. "Если ваша продукция будет соответствовать качеству и будет упакована соответствующим образом, то мы готовы проработать с торговыми сетями, чтобы она находилась на лучших полках", - сказал Орлов. Кроме того, власти Приамурья готовы поддержать предприятия, занятые производством кукурузы, овощеводством или производством индейки. А также опираться на предложения аграриев в разработке новых мер. Как сообщили на заседании, по объему производства валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году по предварительным данным Амурская область заняла первое место на Дальнем Востоке. Удельный вес нашего региона в производстве продукции сельского хозяйства России в 2022 году составил 1,1% (в 2021 году – 0,9%), Дальневосточного федерального округа – 31% (в 2021 году - 25,8%). В Приамурье активно реализуется ряд инвестиционных проектов в области животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. По итогам работы за январь текущего года прирост молока составил 500 тонн или 12% к аналогичному уровню прошлого года. Инвестиционные проекты в регионе реализуются также в растениеводстве и перерабатывающей промышленности. В этом году ООО "Тепличный" планирует начать строить новый тепличный комплекс. ООО "Таргет Агро" в текущем году завершит строительство комплекса по переработке кукурузы. ГК "Содружество" планирует построить завод по глубокой переработке сои мощностью 500 тысяч тонн в год, а "Молочный комбинат Благовещенский" намерен запустить производство полутвердых сыров мощностью 440 тонн в год. В регионе действует достаточно объемный "пакет" мер поддержки для аграриев и переработчиков. На 2023 год по различным программам поддержки предусмотрено более 2,6 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов. Из них 45% денежных средств пойдет на поддержку аграриев, занятых в растениеводстве, 14% – на животноводство, 33% – на мероприятия по государственной программе "Комплексное развития сельских территорий" и 8% на развитие малых форм сельского хозяйства. Также власти готовы поддержать молодых специалистов. "Мы продолжим помогать производителям, которые строят жилье для своих работников, так как понимаем, что молодых специалистов привлечь в села, где нет жилья, невозможно. Наша поддержка в виде компенсации 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр хорошо себя показала, эта программа у нас в приоритете. Стройте, вводите жилье в эксплуатацию, получайте поддержку. В населенных пунктах, где будет идти комплексная застройка, будут и дополнительные решения – по дорогам и социальным объектам", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20230301/moloko-1855036554.html

https://ria.ru/20230228/produkty-1854839732.html

амурская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

василий орлов (губернатор), амурская область