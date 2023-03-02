https://ria.ru/20230302/predpriyatiya-1855406672.html

Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин

Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2023

Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин

Россия нацелена на запуск совместных предприятий с Таджикистаном, которые обеспечат производство полного цикла, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T16:01

2023-03-02T16:01

2023-03-02T16:01

экономика

россия

таджикистан

михаил мишустин

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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Россия нацелена на запуск совместных предприятий с Таджикистаном, которые обеспечат производство полного цикла, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Глава правительства отметил, что компании из России активно работают в системообразующих отраслях экономики Таджикистана. "Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, – в интересах России и Таджикистана", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230302/tadzhikistan-1855332171.html

россия

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экономика, россия, таджикистан, михаил мишустин