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Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин
Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.03.2023
Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин
Россия нацелена на запуск совместных предприятий с Таджикистаном, которые обеспечат производство полного цикла, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин,... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:01
2023-03-02T16:01
2023-03-02T16:01
экономика
россия
таджикистан
михаил мишустин
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Россия нацелена на запуск совместных предприятий с Таджикистаном, которые обеспечат производство полного цикла, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Глава правительства отметил, что компании из России активно работают в системообразующих отраслях экономики Таджикистана. "Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, – в интересах России и Таджикистана", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230302/tadzhikistan-1855332171.html
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экономика, россия, таджикистан, михаил мишустин
Экономика, Россия, Таджикистан, Михаил Мишустин
Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Россия нацелена на запуск совместных предприятий с Таджикистаном
ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Россия нацелена на запуск совместных предприятий с Таджикистаном, которые обеспечат производство полного цикла, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в четверг на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана.
Глава правительства отметил, что компании из России активно работают в системообразующих отраслях экономики Таджикистана.
"Мы нацелены на запуск совместных предприятий, которые обеспечат производство полного цикла, – в интересах России и Таджикистана", - сказал Мишустин.
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