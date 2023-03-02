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В Подмосковье вступили в силу новые правила движения для электросамокатов
В Подмосковье вступили в силу новые правила движения для электросамокатов - РИА Новости, 02.03.2023
В Подмосковье вступили в силу новые правила движения для электросамокатов
С 1 марта вступили в силу новые правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь в парках, пешеходных зонах и местах с высокой... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:49
2023-03-02T16:49
2023-03-02T16:49
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. С 1 марта вступили в силу новые правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь в парках, пешеходных зонах и местах с высокой плотностью движения пешеходов нельзя ездить на гироскутерах, сигвеях и других транспортных средствах, сообщил телеканал "360".Новые дорожные знаки будут регулировать движение электросамокатов и гироскутеров на конкретных участках дороги. Кроме того, власти утвердят порядок использования дорожной инфраструктуры в зависимости от возраста человека, передвигающегося на СИМ.Жителям региона напомнили, что езда по краю проезжей части возможна, если разрешенная скорость для автомобилей на них не превышает 60 километров в час. Также должна отсутствовать обочина, а СИМ при этом оборудовано фарой, тормозами и звуковым сигналом.
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