https://ria.ru/20230302/pozhar-1855480281.html

В Петербурге произошел пожар в административном здании

В Петербурге произошел пожар в административном здании - РИА Новости, 02.03.2023

В Петербурге произошел пожар в административном здании

Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:52

2023-03-02T19:52

2023-03-02T19:54

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на улице Промышленной, дом 5 поступило в 18.05 мск. "В четырехэтажном административном здании на третьем этаже происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров… В 19.00 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. "На месте пожара обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечены от МЧС 10 единиц техники и 40 человек.

https://ria.ru/20230301/pozhar-1855008896.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия