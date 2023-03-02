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В Петербурге произошел пожар в административном здании - РИА Новости, 02.03.2023
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19:52 02.03.2023 (обновлено: 19:54 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/pozhar-1855480281.html
В Петербурге произошел пожар в административном здании
В Петербурге произошел пожар в административном здании - РИА Новости, 02.03.2023
В Петербурге произошел пожар в административном здании
Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:52
2023-03-02T19:54
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на улице Промышленной, дом 5 поступило в 18.05 мск. "В четырехэтажном административном здании на третьем этаже происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров… В 19.00 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. "На месте пожара обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечены от МЧС 10 единиц техники и 40 человек.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Петербурге произошел пожар в административном здании

В Петербурге произошел пожар в административном здании на площади 300 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Пожар в административном здании в Кировском районе в Санкт-Петербурге
Пожар в административном здании в Кировском районе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Пожар в административном здании в Кировском районе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре на улице Промышленной, дом 5 поступило в 18.05 мск.
"В четырехэтажном административном здании на третьем этаже происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров… В 19.00 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
"На месте пожара обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены от МЧС 10 единиц техники и 40 человек.
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