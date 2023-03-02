https://ria.ru/20230302/pozhar-1855480281.html
В Петербурге произошел пожар в административном здании
В Петербурге произошел пожар в административном здании - РИА Новости, 02.03.2023
В Петербурге произошел пожар в административном здании
Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:52
2023-03-02T19:52
2023-03-02T19:54
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге на площади 300 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Сообщение о пожаре на улице Промышленной, дом 5 поступило в 18.05 мск. "В четырехэтажном административном здании на третьем этаже происходит горение обстановки на площади 300 квадратных метров… В 19.00 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. "На месте пожара обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.К ликвидации пожара привлечены от МЧС 10 единиц техники и 40 человек.
https://ria.ru/20230301/pozhar-1855008896.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Петербурге произошел пожар в административном здании
В Петербурге произошел пожар в административном здании на площади 300 квадратных метров