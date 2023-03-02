https://ria.ru/20230302/postavki-1855478359.html

Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям

Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям - РИА Новости, 02.03.2023

Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям

Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя все новое тяжелое вооружение Киеву, тем самым страны НАТО причастны к военным... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:43

2023-03-02T19:43

2023-03-02T19:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

сергей лавров

сергей рябков

вооруженные силы украины

оон

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ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя все новое тяжелое вооружение Киеву, тем самым страны НАТО причастны к военным преступлениям Киева, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Именно страны Запада проводят курс на намеренную эскалацию кризиса на Украине, поставляя Киеву все новые виды тяжелых вооружений. Западное оружие активно используется ВСУ для обстрелов жилых домов, школ и больниц, убийства мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры. Все это – военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, к которым причастны страны-члены НАТО, представители которых так любят с трибуны СПЧ нравоучительно и лицемерно рассуждать о правах человека", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230302/ataka-1855396534.html

https://ria.ru/20230302/ugroza-1855471442.html

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