Рейтинг@Mail.ru
Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/postavki-1855478359.html
Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям
Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям - РИА Новости, 02.03.2023
Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям
Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя все новое тяжелое вооружение Киеву, тем самым страны НАТО причастны к военным... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:43
2023-03-02T19:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
сергей рябков
вооруженные силы украины
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя все новое тяжелое вооружение Киеву, тем самым страны НАТО причастны к военным преступлениям Киева, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Именно страны Запада проводят курс на намеренную эскалацию кризиса на Украине, поставляя Киеву все новые виды тяжелых вооружений. Западное оружие активно используется ВСУ для обстрелов жилых домов, школ и больниц, убийства мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры. Все это – военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, к которым причастны страны-члены НАТО, представители которых так любят с трибуны СПЧ нравоучительно и лицемерно рассуждать о правах человека", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230302/ataka-1855396534.html
https://ria.ru/20230302/ugroza-1855471442.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, сергей лавров, сергей рябков, вооруженные силы украины, оон, нато, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО, Дмитрий Песков, В мире
Рябков: поставки Киеву делают Запад причастным к военным преступлениям

Рябков: Запад, поставляя оружие Киеву, становится причастным к его военным преступлениям

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 мар - РИА Новости. Запад проводит курс на намеренную эскалацию конфликта на Украине, поставляя все новое тяжелое вооружение Киеву, тем самым страны НАТО причастны к военным преступлениям Киева, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Именно страны Запада проводят курс на намеренную эскалацию кризиса на Украине, поставляя Киеву все новые виды тяжелых вооружений. Западное оружие активно используется ВСУ для обстрелов жилых домов, школ и больниц, убийства мирных жителей, разрушения гражданской инфраструктуры. Все это – военные преступления, нарушения международного гуманитарного права, к которым причастны страны-члены НАТО, представители которых так любят с трибуны СПЧ нравоучительно и лицемерно рассуждать о правах человека", - сказал Рябков в ходе сегмента высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Рябков прокомментировал попытки Киева атаковать авиабазы России
Вчера, 15:29
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Блинкен пригрозил Китаю в случае поставок вооружения России
Вчера, 19:03
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровСергей РябковВооруженные силы УкраиныООННАТОДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала