https://ria.ru/20230302/posrednik-1855491262.html

Австрия могла бы быть посредником между Россией и Украиной, заявил Земан

Австрия могла бы быть посредником между Россией и Украиной, заявил Земан - РИА Новости, 02.03.2023

Австрия могла бы быть посредником между Россией и Украиной, заявил Земан

Благодаря своему нейтральному статусу, Австрия могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил в четверг президент Чехии Милош... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:20

2023-03-02T21:20

2023-03-02T21:20

в мире

австрия

украина

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милош земан

александер ван дер беллен

петр павел

евросоюз

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ПРАГА, 2 мар – РИА Новости. Благодаря своему нейтральному статусу, Австрия могла бы сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной, заявил в четверг президент Чехии Милош Земан после переговоров с прибывшим в Прагу с визитом главой Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщило Česká televize. "Я сказал господину президенту (Австрии), что нейтралитет Австрии, в определенном контексте, может позволить ей играть посредническую роль в случае Украины и России. Страна, не являющаяся нейтральной, конечно, не может играть такой роли. Я, конечно, не хочу вмешиваться во внутренние дела Австрии, я только обратил внимание, что в определенном контексте — например, когда речь идет о роли посредника - нейтралитет может быть выгодой", - цитирует Česká televize президента Чехии. Ранее Земан говорил о возможности посредничества в конфликте России и Украины со стороны Пекина и Белграда. По словам Земана, у него схожие с гостем из Вены взгляды на ситуацию вокруг Украины. В свою очередь, Ван дер Беллен высоко оценил всестороннюю поддержку Украины со стороны Чехии. Президент Австрии также отметил, что хотя его страна и является нейтральной в военном отношении, но нейтралитет не означает равнодушия. Ван дер Беллен также назвал важным то обстоятельство, что страны ЕС держатся вместе и не позволяют себя разделять. На четверг у Ван дер Беллена намечены также встречи с избранным президентом Чехии Петром Павелом, главой сената Милошем Выстрчилом и премьером Петром Фиалой. Визит Ван дер Беллена в Прагу состоялся в рамках прощания с Земаном как главой Чехии. Второй пятилетний срок Земана в Пражском граде истекает 8 марта, на другой день состоится инаугурация Павела. Ранее Земан встретился или говорил по видесвязи с руководителями ряда других государств. В пятницу гостем главы Чехии будет президент Венгрии Каталина Новак, которая проведет также встречу с Павелом.

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852141715.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853598310.html

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в мире, австрия, украина, чехия, милош земан, александер ван дер беллен, петр павел, евросоюз