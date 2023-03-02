https://ria.ru/20230302/poslanie-1855451685.html

Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина

Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина - РИА Новости, 02.03.2023

Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина

Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию перед региональными властями, - амбициозные, но выполнимые, для этого... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:55

2023-03-02T17:55

2023-03-02T17:55

экономика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию перед региональными властями, - амбициозные, но выполнимые, для этого необходимо комплексно провести анализ по всем социально-значимым проектам, сообщила исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Глава государства обозначил направления развития страны, а также поставил задачи управленческому блоку. "Регионам сегодня необходимо в рамках своих территорий провести тот же самый анализ, срез по всем социально-значимым проектам, ту же самую работу, что проводит сейчас федеральное правительство: актуализация, выплаты, поручения, исполнения. Для глав регионов… задачи эти крайне амбиционные, но исполнимые", - заявила Линдигрин во время круглого стола ЭИСИ в ММПЦ "Россия сегодня" на тему: "Послание президента Российской Федерации В.В. Путина: от осмысления – к действию". Она также отметила, что в настоящее время можно наблюдать филигранную настройку очень чувствительной к различным изменениям соцсферы. "Главы регионов являются ключевыми акторами реализации госполитики в контексте взаимоотношений между федеральным уровнем и муниципальным уровнем… Они выполнили функцию трансляторов стратегических сигналов на региональный уровень эффективно и грамотно", - заявил во время круглого стола руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года