https://ria.ru/20230302/poslanie-1855451685.html
Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина
Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина - РИА Новости, 02.03.2023
Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина
Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию перед региональными властями, - амбициозные, но выполнимые, для этого... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:55
2023-03-02T17:55
2023-03-02T17:55
экономика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию перед региональными властями, - амбициозные, но выполнимые, для этого необходимо комплексно провести анализ по всем социально-значимым проектам, сообщила исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Глава государства обозначил направления развития страны, а также поставил задачи управленческому блоку. "Регионам сегодня необходимо в рамках своих территорий провести тот же самый анализ, срез по всем социально-значимым проектам, ту же самую работу, что проводит сейчас федеральное правительство: актуализация, выплаты, поручения, исполнения. Для глав регионов… задачи эти крайне амбиционные, но исполнимые", - заявила Линдигрин во время круглого стола ЭИСИ в ММПЦ "Россия сегодня" на тему: "Послание президента Российской Федерации В.В. Путина: от осмысления – к действию". Она также отметила, что в настоящее время можно наблюдать филигранную настройку очень чувствительной к различным изменениям соцсферы. "Главы регионов являются ключевыми акторами реализации госполитики в контексте взаимоотношений между федеральным уровнем и муниципальным уровнем… Они выполнили функцию трансляторов стратегических сигналов на региональный уровень эффективно и грамотно", - заявил во время круглого стола руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Экономика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Эксперты обсудили задачи, поставленные перед регионами в послании Путина
Эксперт Линдигрин: Путин в послании дал регионам амбициозные, но выполнимые задачи
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил в послании Федеральному собранию перед региональными властями, - амбициозные, но выполнимые, для этого необходимо комплексно провести анализ по всем социально-значимым проектам, сообщила исполнительный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию. Глава государства обозначил направления развития страны, а также поставил задачи управленческому блоку.
Путин взорвал информационную бомбу
"Регионам сегодня необходимо в рамках своих территорий провести тот же самый анализ, срез по всем социально-значимым проектам, ту же самую работу, что проводит сейчас федеральное правительство: актуализация, выплаты, поручения, исполнения. Для глав регионов… задачи эти крайне амбиционные, но исполнимые", - заявила Линдигрин во время круглого стола ЭИСИ в ММПЦ "Россия сегодня" на тему: "Послание президента Российской Федерации В.В. Путина: от осмысления – к действию".
Она также отметила, что в настоящее время можно наблюдать филигранную настройку очень чувствительной к различным изменениям соцсферы.
"Главы регионов являются ключевыми акторами реализации госполитики в контексте взаимоотношений между федеральным уровнем и муниципальным уровнем… Они выполнили функцию трансляторов стратегических сигналов на региональный уровень эффективно и грамотно", - заявил во время круглого стола руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.