https://ria.ru/20230302/poputchiki-1855503993.html

Бывшего полицейского осудили за передачу сведений о попутчиках Навального

Бывшего полицейского осудили за передачу сведений о попутчиках Навального - РИА Новости, 02.03.2023

Бывшего полицейского осудили за передачу сведений о попутчиках Навального

Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к 2 годам колонии бывшего полицейского Константина Голубева по делу о злоупотреблении должностными... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T23:58

2023-03-02T23:58

2023-03-02T23:58

происшествия

россия

германия

санкт-петербург

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга приговорил к 2 годам колонии бывшего полицейского Константина Голубева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Голубев, по данным местных СМИ, передал сведения о попутчиках Алексея Навального на рейсе Томск - Москва, который состоялся 20 августа 2020 года, журналистке Baza Мяйле Мачюлите. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что представители МВД в феврале 2021 года задержали сотрудницу издания на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. По данным издания, на вокзале она встречалась со знакомым сотрудником полиции, который хотел передать ей важную информацию. Позже Мачюлите отпустили, а Голубев был задержан и находился под подпиской о невыезде до суда. "Суд назначил наказание Голубеву в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима. Голубев взят под стражу в зале суда", - сообщили в пресс-службе судов. Установлено, что Голубев в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями по Василеостровскому району в период с 8 по 11 сентября 2020 года "из личной заинтересованности с целью поддержания дружеских отношений с М. "с помощью своего сослуживца получил доступ к экрану компьютера, на котором отображались сведения в ПТК "Розыск-Магистраль". Отмечается, что сослуживец Голубева не знал, что это личная просьба, был уверен, что его коллега занимается сбором информации в интересах службы. Далее, как сообщает пресс-служба судов, Голубев "незаконно передал данные сведения М., которые составляют личную тайну граждан РФ, а именно сведения о персональных данных пассажиров двух авиарейсов, а также сведения о приобретении лицом проездных документов". Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отмечали, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Российская сторона задавала ФРГ, Великобритании и ОЗХО ряд вопросов по инциденту с Навальным. В том числе о Марии Певчих, сопровождавшей Навального во время инцидента с ним. Среди вопросов были - по каким причинам российским следователям не дают возможность опросить Певчих, почему на купленной ей в зоне вылета бутылке с водой были найдены следы неких химикатов и почему это вещественное доказательство впоследствии не передали российским правоохранителям.

https://ria.ru/20230125/navalnyy-1847399288.html

https://ria.ru/20230117/navalnyy-1845595170.html

https://ria.ru/20220812/navalnyy-1809118633.html

россия

германия

санкт-петербург

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происшествия, россия, германия, санкт-петербург, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия