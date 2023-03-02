https://ria.ru/20230302/polsha-1855403709.html

Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку

Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку - РИА Новости, 02.03.2023

Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку

Польские спецслужбы в связи с якобы "угрозами вербовки" со стороны российской разведки составили методичку для граждан, призвав их, в частности, остерегаться... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:52

2023-03-02T15:52

2023-03-02T15:52

россия

польша

в мире

станислав жарин

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ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы в связи с якобы "угрозами вербовки" со стороны российской разведки составили методичку для граждан, призвав их, в частности, остерегаться визитов в РФ, сообщает агентство РАР. По данным агентства, "руководство для польских граждан по выявлению угроз, создаваемых за рубежом российскими спецслужбами, подготовили уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин вместе с Агентством разведки". Отмечается, что методичка "не только указывает, как распознать такие угрозы, но и как от них защититься". В документе поясняется, что любой человек "может стать объектом интереса для иностранных служб, если, например, у него есть эксклюзивные, специальные знания или навыки, он имеет доступ к конфиденциальной информации или знает влиятельных людей или сам в своем учреждении имеет возможность принимать решения". "Подумай, не поощряешь ли ты вербовочные попытки иностранных разведок своим поведением. Не облегчай работу враждебным службам - контролируй свое поведение и действия", - призывают авторы методички. Как утверждают авторы, наибольший риск столкнуться с иностранными спецслужбами для польских граждан якобы существует на территории России. "Наибольший риск существует на территории России или ее союзников, где разведка РФ может использовать весь государственный аппарат для своих целей. Россияне могут самостоятельно устраивать благоприятные условия или использовать текущие события в данном месте для осуществления своих операций", - говорится в документе. Польских граждан призывают остерегаться предложений посетить Россию в частных или служебных целях. "Остерегайся людей, которые пытаются склонить тебя поехать в Россию или ее дружественные страны обещаниями завести знакомство, профессиональное или личное развитие. Их цель может заключаться в том, чтобы дать возможность российской разведке предпринять в отношении тебя против тебя оперативные меры!" - убеждают польские спецслужбы в своей методичке. Всем гражданам, которые за границей "ощутили опасность" со стороны спецслужб, рекомендуется немедленно обратиться "в службы, ответственные за безопасность Польши".

https://ria.ru/20230302/polsha-1855306685.html

https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html

https://ria.ru/20230224/vragi-1854099136.html

россия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, польша, в мире, станислав жарин