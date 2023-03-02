Рейтинг@Mail.ru
Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/polsha-1855403709.html
Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку
Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку - РИА Новости, 02.03.2023
Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку
Польские спецслужбы в связи с якобы "угрозами вербовки" со стороны российской разведки составили методичку для граждан, призвав их, в частности, остерегаться... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T15:52
2023-03-02T15:52
россия
польша
в мире
станислав жарин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg
ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы в связи с якобы "угрозами вербовки" со стороны российской разведки составили методичку для граждан, призвав их, в частности, остерегаться визитов в РФ, сообщает агентство РАР. По данным агентства, "руководство для польских граждан по выявлению угроз, создаваемых за рубежом российскими спецслужбами, подготовили уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин вместе с Агентством разведки". Отмечается, что методичка "не только указывает, как распознать такие угрозы, но и как от них защититься". В документе поясняется, что любой человек "может стать объектом интереса для иностранных служб, если, например, у него есть эксклюзивные, специальные знания или навыки, он имеет доступ к конфиденциальной информации или знает влиятельных людей или сам в своем учреждении имеет возможность принимать решения". "Подумай, не поощряешь ли ты вербовочные попытки иностранных разведок своим поведением. Не облегчай работу враждебным службам - контролируй свое поведение и действия", - призывают авторы методички. Как утверждают авторы, наибольший риск столкнуться с иностранными спецслужбами для польских граждан якобы существует на территории России. "Наибольший риск существует на территории России или ее союзников, где разведка РФ может использовать весь государственный аппарат для своих целей. Россияне могут самостоятельно устраивать благоприятные условия или использовать текущие события в данном месте для осуществления своих операций", - говорится в документе. Польских граждан призывают остерегаться предложений посетить Россию в частных или служебных целях. "Остерегайся людей, которые пытаются склонить тебя поехать в Россию или ее дружественные страны обещаниями завести знакомство, профессиональное или личное развитие. Их цель может заключаться в том, чтобы дать возможность российской разведке предпринять в отношении тебя против тебя оперативные меры!" - убеждают польские спецслужбы в своей методичке. Всем гражданам, которые за границей "ощутили опасность" со стороны спецслужб, рекомендуется немедленно обратиться "в службы, ответственные за безопасность Польши".
https://ria.ru/20230302/polsha-1855306685.html
https://ria.ru/20230223/ezhi-1854033984.html
https://ria.ru/20230224/vragi-1854099136.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_228:0:3817:2692_1920x0_80_0_0_5940225359c5be1eb2f436be75ae01aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, польша, в мире, станислав жарин
Россия, Польша, В мире, Станислав Жарин
Власти Польши составили методичку, как не попасть под российскую вербовку

Польские спецслужбы составили методичку из-за якобы угроз вербовки со стороны России

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польские спецслужбы в связи с якобы "угрозами вербовки" со стороны российской разведки составили методичку для граждан, призвав их, в частности, остерегаться визитов в РФ, сообщает агентство РАР.
По данным агентства, "руководство для польских граждан по выявлению угроз, создаваемых за рубежом российскими спецслужбами, подготовили уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин вместе с Агентством разведки". Отмечается, что методичка "не только указывает, как распознать такие угрозы, но и как от них защититься".
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине
Вчера, 11:26
В документе поясняется, что любой человек "может стать объектом интереса для иностранных служб, если, например, у него есть эксклюзивные, специальные знания или навыки, он имеет доступ к конфиденциальной информации или знает влиятельных людей или сам в своем учреждении имеет возможность принимать решения". "Подумай, не поощряешь ли ты вербовочные попытки иностранных разведок своим поведением. Не облегчай работу враждебным службам - контролируй свое поведение и действия", - призывают авторы методички.
Как утверждают авторы, наибольший риск столкнуться с иностранными спецслужбами для польских граждан якобы существует на территории России. "Наибольший риск существует на территории России или ее союзников, где разведка РФ может использовать весь государственный аппарат для своих целей. Россияне могут самостоятельно устраивать благоприятные условия или использовать текущие события в данном месте для осуществления своих операций", - говорится в документе.
Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Польша устанавливает противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии и России
23 февраля, 19:56
Польских граждан призывают остерегаться предложений посетить Россию в частных или служебных целях. "Остерегайся людей, которые пытаются склонить тебя поехать в Россию или ее дружественные страны обещаниями завести знакомство, профессиональное или личное развитие. Их цель может заключаться в том, чтобы дать возможность российской разведке предпринять в отношении тебя против тебя оперативные меры!" - убеждают польские спецслужбы в своей методичке.
Всем гражданам, которые за границей "ощутили опасность" со стороны спецслужб, рекомендуется немедленно обратиться "в службы, ответственные за безопасность Польши".
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Медведев назвал мотивы главных врагов России
24 февраля, 11:19
 
РоссияПольшаВ миреСтанислав Жарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала