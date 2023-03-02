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В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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11:26 02.03.2023 (обновлено: 12:31 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/polsha-1855306685.html
В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине
В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине - РИА Новости, 02.03.2023
В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине
Из-за русофобии Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине, пишет публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:26
2023-03-02T12:31
россия
польша
украина
скотт риттер
владимир зеленский
министерство обороны сша
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Из-за русофобии Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине, пишет публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska.По словам автора, в польских СМИ не ведется дискуссия о роли Запада во главе с США в разжиганию напряженности вокруг Украины, их причастности к госперевороту в Киеве и обману России в выполнении Минских соглашений."В Польше сама постановка этих вопросов априори считается признаком податливости "кремлевской пропаганде", как нечто недопустимое, о чем вообще не следует говорить", — отмечает публицист.Вместо этого конфликт объясняется "природой российского государства", что, по мнению Энегельгардта, необоснованно и глупо.В Польше упускают из вида, что действия России, которую СМИ обвиняют в геноциде и варварстве, и близко не похожи на тотальные войны, развязанные, например, США против Югославии и Ирака."Польская пропаганда представляет войну на Украине как бесконечную череду преступлений против мирного населения. &lt;…&gt; Конечно, никто не задается принципиальным вопросом: зачем России уничтожать русскоязычное население Украины, которую она считает "одной нацией"?" — подчеркивает автор.Еще одним мифом публицист назвал существование "единой украинской нации". По словам Энгельградта, сейчас это убеждение преобладает, так как киевская власть восемь лет последовательно истребляла всех выступающих за диалог с Россией. По его мнению, Польша так сильно погрузилась в русофобию, что готова верить всему, что оправдывает ее ненависть к России. Но именно это ставит крест на ее национальных интересах и будущем, делает вывод Энгельгардт.На днях бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обратился к Польше и предупредил, что попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, со своей стороны, убежден, что если США прекратят военную поддержку и оставят Владимира Зеленского наедине с Россией, то он он будет вынужден сбежать в Майами.
https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html
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россия, польша, украина, скотт риттер, владимир зеленский, министерство обороны сша, сша
Россия, Польша, Украина, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, США
В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине

Mysl Polska: из-за русофобии Польша неспособна мыслить рационально

© iStock.com / WierzchuРыночная площадь во Вроцлаве, Польша
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© iStock.com / Wierzchu
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Из-за русофобии Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине, пишет публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska.
«
"Никакого объективного анализа, никаких размышлений о том, допустило ли польское правительство какие-либо ошибки за последний год, не говоря уже о кардинальном вопросе — соответствует ли проводимый политический курс нашим национальным интересам", — посетовал он.
По словам автора, в польских СМИ не ведется дискуссия о роли Запада во главе с США в разжиганию напряженности вокруг Украины, их причастности к госперевороту в Киеве и обману России в выполнении Минских соглашений.
"В Польше сама постановка этих вопросов априори считается признаком податливости "кремлевской пропаганде", как нечто недопустимое, о чем вообще не следует говорить", — отмечает публицист.
Вместо этого конфликт объясняется "природой российского государства", что, по мнению Энегельгардта, необоснованно и глупо.
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В Польше упускают из вида, что действия России, которую СМИ обвиняют в геноциде и варварстве, и близко не похожи на тотальные войны, развязанные, например, США против Югославии и Ирака.
"Польская пропаганда представляет войну на Украине как бесконечную череду преступлений против мирного населения. <…> Конечно, никто не задается принципиальным вопросом: зачем России уничтожать русскоязычное население Украины, которую она считает "одной нацией"?" — подчеркивает автор.
Еще одним мифом публицист назвал существование "единой украинской нации". По словам Энгельградта, сейчас это убеждение преобладает, так как киевская власть восемь лет последовательно истребляла всех выступающих за диалог с Россией.
«
"Русская Украина" вот-вот уйдет в прошлое, а это означает конец русского языка, русской литературы и культуры. И разве нормальный человек скажет, что те люди, которые были воспитаны и выросли на русском языке и культуре, вот так, в одночасье, стали "настоящими украинцами"?" — задается вопросом журналист.
По его мнению, Польша так сильно погрузилась в русофобию, что готова верить всему, что оправдывает ее ненависть к России. Но именно это ставит крест на ее национальных интересах и будущем, делает вывод Энгельгардт.
На днях бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обратился к Польше и предупредил, что попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, со своей стороны, убежден, что если США прекратят военную поддержку и оставят Владимира Зеленского наедине с Россией, то он он будет вынужден сбежать в Майами.
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