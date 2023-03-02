https://ria.ru/20230302/polsha-1855306685.html

В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине

В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине - РИА Новости, 02.03.2023

В Польше назвали три главных заблуждения о России и Украине

Из-за русофобии Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине, пишет публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T11:26

2023-03-02T11:26

2023-03-02T12:31

россия

польша

украина

скотт риттер

владимир зеленский

министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Из-за русофобии Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине, пишет публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska.По словам автора, в польских СМИ не ведется дискуссия о роли Запада во главе с США в разжиганию напряженности вокруг Украины, их причастности к госперевороту в Киеве и обману России в выполнении Минских соглашений."В Польше сама постановка этих вопросов априори считается признаком податливости "кремлевской пропаганде", как нечто недопустимое, о чем вообще не следует говорить", — отмечает публицист.Вместо этого конфликт объясняется "природой российского государства", что, по мнению Энегельгардта, необоснованно и глупо.В Польше упускают из вида, что действия России, которую СМИ обвиняют в геноциде и варварстве, и близко не похожи на тотальные войны, развязанные, например, США против Югославии и Ирака."Польская пропаганда представляет войну на Украине как бесконечную череду преступлений против мирного населения. <…> Конечно, никто не задается принципиальным вопросом: зачем России уничтожать русскоязычное население Украины, которую она считает "одной нацией"?" — подчеркивает автор.Еще одним мифом публицист назвал существование "единой украинской нации". По словам Энгельградта, сейчас это убеждение преобладает, так как киевская власть восемь лет последовательно истребляла всех выступающих за диалог с Россией. По его мнению, Польша так сильно погрузилась в русофобию, что готова верить всему, что оправдывает ее ненависть к России. Но именно это ставит крест на ее национальных интересах и будущем, делает вывод Энгельгардт.На днях бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обратился к Польше и предупредил, что попытка развалить Россию и нанести ей поражение приведет к катастрофическим последствиям для агрессоров. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, со своей стороны, убежден, что если США прекратят военную поддержку и оставят Владимира Зеленского наедине с Россией, то он он будет вынужден сбежать в Майами.

https://ria.ru/20230228/razvedchik-1854974721.html

https://ria.ru/20230228/polsha-1854747619.html

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польша

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россия, польша, украина, скотт риттер, владимир зеленский, министерство обороны сша, сша