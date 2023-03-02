Объем нефинансовой поддержки РЭЦ экспорта в Таджикистан достиг $153 млн
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал нефинансовыми продуктами группы несырьевой экспорт в Таджикистан на более чем 153 миллиона долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на заседании российско-таджикского делового совета в рамках конференции "Деловое и инвестиционное партнерство Россия - Таджикистан".
"Это не все наши возможности, и мы ожидаем в этом году существенно нарастить объем поддержанного экспорта в республику. Надеюсь, в рамках этого визита мы сможем продвинуться в решении сложных вопросов с неурегулированной задолженностью, чтобы все наши инструменты, в том числе и финансовые, были доступны и в Таджикистане", - сказал Прохоренко.
В своем выступлении он напомнил партнерам из Таджикистана, что РЭЦ наделен мандатом по поддержке приоритетного импорта той продукции, которая необходима российским производителям. Для этого разработаны специальные продукты группы, направленные на финансирование закупки подобных товаров для нужд российских поставщиков.
"Мы ведем постоянную коммуникацию с деловым советом и торговым представительством, чтобы оказать нашим компаниям и партнерам всестороннюю поддержку при развитии внешнеторговых отношений двух стран", - заключил Прохоренко.
"Это не все наши возможности, и мы ожидаем в этом году существенно нарастить объем поддержанного экспорта в республику. Надеюсь, в рамках этого визита мы сможем продвинуться в решении сложных вопросов с неурегулированной задолженностью, чтобы все наши инструменты, в том числе и финансовые, были доступны и в Таджикистане", - сказал Прохоренко.
В своем выступлении он напомнил партнерам из Таджикистана, что РЭЦ наделен мандатом по поддержке приоритетного импорта той продукции, которая необходима российским производителям. Для этого разработаны специальные продукты группы, направленные на финансирование закупки подобных товаров для нужд российских поставщиков.
"Мы ведем постоянную коммуникацию с деловым советом и торговым представительством, чтобы оказать нашим компаниям и партнерам всестороннюю поддержку при развитии внешнеторговых отношений двух стран", - заключил Прохоренко.