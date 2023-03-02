https://ria.ru/20230302/podderzhka-1855471202.html

Объем нефинансовой поддержки РЭЦ экспорта в Таджикистан достиг $153 млн

Объем нефинансовой поддержки РЭЦ экспорта в Таджикистан достиг $153 млн - РИА Новости, 02.03.2023

Объем нефинансовой поддержки РЭЦ экспорта в Таджикистан достиг $153 млн

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал нефинансовыми продуктами группы несырьевой экспорт в Таджикистан на более чем 153 миллиона... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:02

2023-03-02T19:02

2023-03-02T19:02

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

таджикистан

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) поддержал нефинансовыми продуктами группы несырьевой экспорт в Таджикистан на более чем 153 миллиона долларов, рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко на заседании российско-таджикского делового совета в рамках конференции "Деловое и инвестиционное партнерство Россия - Таджикистан"."Это не все наши возможности, и мы ожидаем в этом году существенно нарастить объем поддержанного экспорта в республику. Надеюсь, в рамках этого визита мы сможем продвинуться в решении сложных вопросов с неурегулированной задолженностью, чтобы все наши инструменты, в том числе и финансовые, были доступны и в Таджикистане", - сказал Прохоренко.В своем выступлении он напомнил партнерам из Таджикистана, что РЭЦ наделен мандатом по поддержке приоритетного импорта той продукции, которая необходима российским производителям. Для этого разработаны специальные продукты группы, направленные на финансирование закупки подобных товаров для нужд российских поставщиков."Мы ведем постоянную коммуникацию с деловым советом и торговым представительством, чтобы оказать нашим компаниям и партнерам всестороннюю поддержку при развитии внешнеторговых отношений двух стран", - заключил Прохоренко.

https://ria.ru/20230222/rets-1853640748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, таджикистан