https://ria.ru/20230302/podarok-1855253749.html

Опрос показал, сколько мужчины потратят на подарок на восьмое марта

Опрос показал, сколько мужчины потратят на подарок на восьмое марта - РИА Новости, 02.03.2023

Опрос показал, сколько мужчины потратят на подарок на восьмое марта

Мужчины в России в этом году планируют уложиться в 7 тысяч рублей, выбирая подарок на 8 марта, при этом максимум, который они готовы потратить, составляет 22... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T03:15

2023-03-02T03:15

2023-03-02T03:15

россия

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мужчины в России в этом году планируют уложиться в 7 тысяч рублей, выбирая подарок на 8 марта, при этом максимум, который они готовы потратить, составляет 22 тысячи рублей, свидетельствуют данные МТС, с которыми ознакомилось РИА Новости. Однако в вопросе оптимальной стоимости подарка представители обоих полов сошлись, назвав сумму в 15 тысяч рублей. Также большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) согласны, что презент на 8 марта должен быть сюрпризом. При этом треть россиянок хотела бы получить в этот день цветы, 28% мечтают о ювелирных изделиях в качестве подарка, а на третьем месте оказалась парфюмерия. Ещё 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты, а замыкают пятерку лидеров одежда и обувь. В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки (8%), крупная бытовая техника (7%) и гаджеты для лица и тела (6%). "В целом, мужчины смогут исполнить мечты женщин в этом году и подарить им именно то, что они хотят получить. Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом телом, 12% - смартфоны и гаджеты", - добавляется в исследовании. Сам же праздник в этом году больше половины опрошенных проведут дома. Этот же вариант выбрали и как самый желанный формат проведения. Несмотря на это, 39% мужчин хотели бы в идеале отправиться с партнершей в путешествие за границу или по России, но фактически только 5% запланировали сам отдых. Среди женщин желающих меньше - лишь 17% хотели бы отметить в путешествии по России, за границей – 15%.

https://ria.ru/20230301/puteshestviya-1854855024.html

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россия, общество