https://ria.ru/20230302/plennye-1855321589.html

Омбудсмен рассказала об издевательствах над российскими пленными на Украине

Омбудсмен рассказала об издевательствах над российскими пленными на Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Омбудсмен рассказала об издевательствах над российскими пленными на Украине

Российские военнопленные содержатся в украинском лагере "Запад-1" на холоде без теплой одежды, что приводит серьезному ухудшению здоровья без применения... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T12:15

2023-03-02T12:15

2023-03-02T12:50

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

международный комитет красного креста (мккк)

киев

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ЛУГАНСК, 2 мар – РИА Новости. Российские военнопленные содержатся в украинском лагере "Запад-1" на холоде без теплой одежды, что приводит серьезному ухудшению здоровья без применения физических пыток, сообщила РИА Новости в четверг уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. "Весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных "Запад-1", они находятся, кроме ночного периода, на улице, им не разрешено заходить в помещение, присаживаться. В связи с чем их состояние здоровья ухудшается даже без применения пыток, так как организм не выдерживает такого температурного режима", - рассказала Сердюкова. "Одежды теплой нет, сейчас они уже находятся в теплой одежде, которую предоставил 2-ой Армейский Корпус. Это уже та одежда, которую они получили при возвращении домой", - добавила она, говоря о возвращении из украинского плена очередной группы военнослужащих из ЛНР. С ее слов, проблема с выдачей зимней одежды российским пленным существует давно, но так и не решена украинской стороной. Как рассказала Сердюкова, в свою очередь власти ЛНР на своей территории обеспечивают пленных силовиков Киева теплыми вещами. "На днях состоялся прием одежды от Международного Красного Креста в качестве гуманитарного груза для украинских военных, которые находятся на территории ЛНР. Когда мы обговаривали этот вопрос, нас уверили в том, что нашим военнослужащим в плену давно-давно переданы такие комплекты одежды", - рассказала омбудсмен. Но на деле, по словам Сердюковой, ситуация обстоит не так – об этом говорят сами освобожденные военные. "То есть когда они (МККК) их посещают, наши военные находятся в теплой одежде. Возможно, украинские власти это делают в момент приезда МККК, но по факту, из рассказов наших военнослужащих, они ходят в осенних куртках или в той форме, в которой были пленены", - пояснила омбудсмен. Колония "Запад-1" — это первый на Украине лагерь исключительно для военнопленных. В других регионах Украины российских военных держат в обычных СИЗО и тюрьмах.Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.

https://ria.ru/20230222/obmen-1853900534.html

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850520710.html

https://ria.ru/20230215/rasstrely-1852266367.html

луганская народная республика

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в мире, луганская народная республика, украина, международный комитет красного креста (мккк), киев