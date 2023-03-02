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Более 22 тысяч человек переселили из аварийных домов в ЮФО - РИА Новости, 02.03.2023
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11:03 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/pereselenie-1855296933.html
Более 22 тысяч человек переселили из аварийных домов в ЮФО
Более 22 тысяч человек переселили из аварийных домов в ЮФО - РИА Новости, 02.03.2023
Более 22 тысяч человек переселили из аварийных домов в ЮФО
Более 22 тысяч жителей Южного федерального округа переселили из аварийных домов по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении Фонда... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:03
2023-03-02T11:03
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
россия
ильшат шагиахметов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 22 тысяч жителей Южного федерального округа переселили из аварийных домов по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).Южный федеральный округ включает восемь субъектов РФ: Адыгею, Калмыкию, Крым, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Севастополь. В рамках действующих программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, необходимо ликвидировать 462,2 тысячи квадратных метров такого фонда и переселить 29,5 тысячи человек. Указанные мероприятия реализуются в целях выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Оператором программы переселения является Фонд развития территорий."С 2019 года по настоящее время на территории этих регионов были расселены аварийные дома общей площадью 373,68 тысячи квадратных метров. Это позволило улучшить жилищные условия 22,49 тысячи жителей", - цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.В том числе, по его словам, 4,3 тысячи граждан переехали из аварийного жилья площадью 78,71 тысячи "квадратов" за счет собственных средств субъектов.Наибольший объем аварийного жилья расселен в Ростовской области. Жилищные условия здесь улучшили почти 9 тысяч граждан, проживавших в домах площадью 167,47 тысячи квадратных метров. В Волгоградской области переселены 4,8 тысячи человек, расселено 71,23 тысячи "квадратов" такого жилищного фонда, в Краснодарском крае это 3,5 тысячи граждан, расселено 52,57 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья.Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в полном объеме расселен в трех субъектах РФ в Южном федеральном округе. "Адыгея и Калмыкия выполнили действующую программу переселения в полном объеме с участием средств Фонда развития территорий. Севастополь реализовал данную программу (в целях выполнения федерального проекта) за счет собственных средств и уже получил финансовую поддержку ФРТ для расселения аварийного жилья, выявленного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года", - подчеркнул Шагиахметов.До конца текущего года завершить действующую программу переселения планируют еще два региона: Краснодарский край и Ростовская область.Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" влияет на различные сферы деятельности россиян и призвана не только улучшить жилищные условия, но и заметно повысить комфорт городской среды. Соответствующий федеральный проект, входящий в национальный, предусматривает увеличение доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.
https://ria.ru/20230207/proekty-1850310604.html
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фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, россия, ильшат шагиахметов
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Жилье, Россия, Ильшат Шагиахметов

Более 22 тысяч человек переселили из аварийных домов в ЮФО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 22 тысяч жителей Южного федерального округа переселили из аварийных домов по национальному проекту "Жилье и городская среда", говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).
Южный федеральный округ включает восемь субъектов РФ: Адыгею, Калмыкию, Крым, Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Севастополь. В рамках действующих программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, необходимо ликвидировать 462,2 тысячи квадратных метров такого фонда и переселить 29,5 тысячи человек. Указанные мероприятия реализуются в целях выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Оператором программы переселения является Фонд развития территорий.
"С 2019 года по настоящее время на территории этих регионов были расселены аварийные дома общей площадью 373,68 тысячи квадратных метров. Это позволило улучшить жилищные условия 22,49 тысячи жителей", - цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
В том числе, по его словам, 4,3 тысячи граждан переехали из аварийного жилья площадью 78,71 тысячи "квадратов" за счет собственных средств субъектов.
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Наибольший объем аварийного жилья расселен в Ростовской области. Жилищные условия здесь улучшили почти 9 тысяч граждан, проживавших в домах площадью 167,47 тысячи квадратных метров. В Волгоградской области переселены 4,8 тысячи человек, расселено 71,23 тысячи "квадратов" такого жилищного фонда, в Краснодарском крае это 3,5 тысячи граждан, расселено 52,57 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья.
Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, в полном объеме расселен в трех субъектах РФ в Южном федеральном округе. "Адыгея и Калмыкия выполнили действующую программу переселения в полном объеме с участием средств Фонда развития территорий. Севастополь реализовал данную программу (в целях выполнения федерального проекта) за счет собственных средств и уже получил финансовую поддержку ФРТ для расселения аварийного жилья, выявленного с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года", - подчеркнул Шагиахметов.
До конца текущего года завершить действующую программу переселения планируют еще два региона: Краснодарский край и Ростовская область.
Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" влияет на различные сферы деятельности россиян и призвана не только улучшить жилищные условия, но и заметно повысить комфорт городской среды. Соответствующий федеральный проект, входящий в национальный, предусматривает увеличение доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.
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Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)ЖильеРоссияИльшат Шагиахметов
 
 
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