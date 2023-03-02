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Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое - РИА Новости, 02.03.2023
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13:19 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/pereprava-1855341074.html
Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое
Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое - РИА Новости, 02.03.2023
Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое
Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась практически в три раза - до 264 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T13:19
2023-03-02T13:19
республика крым
россия
авто
общество
краснодарский край
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась практически в три раза - до 264 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира. В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу действующих штормовых предупреждений нет. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В среду власти сообщали, что очередь на паром составила 90 фур.
https://ria.ru/20230131/most-1848561822.html
республика крым
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республика крым, россия, авто, общество, краснодарский край, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Республика Крым, Россия, Авто, Общество, Краснодарский край, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое

Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти в три раза — до 264 грузовиков

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась практически в три раза - до 264 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«
"С утра 2 марта в очереди на Керченскую переправу находятся 264 транспортных средства. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу действующих штормовых предупреждений нет.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В среду власти сообщали, что очередь на паром составила 90 фур.
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
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Республика КрымРоссияАвтоОбществоКраснодарский крайМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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