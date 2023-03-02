https://ria.ru/20230302/pereprava-1855341074.html

Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое

Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое - РИА Новости, 02.03.2023

Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое

Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась практически в три раза - до 264 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T13:19

2023-03-02T13:19

2023-03-02T13:19

республика крым

россия

авто

общество

краснодарский край

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась практически в три раза - до 264 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира. В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу действующих штормовых предупреждений нет. Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В среду власти сообщали, что очередь на паром составила 90 фур.

https://ria.ru/20230131/most-1848561822.html

республика крым

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, россия, авто, общество, краснодарский край, министерство транспорта рф (минтранс россии)