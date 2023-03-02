Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти втрое
Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась почти в три раза — до 264 грузовиков
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 мар - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу за сутки увеличилась практически в три раза - до 264 грузовиков, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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"С утра 2 марта в очереди на Керченскую переправу находятся 264 транспортных средства. Они находятся на накопительной парковке в поселке Ильич. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки паромы "Керченский-2", "Ейск", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира.
В Telegram-канале Минтранса России отмечается, что по проливу действующих штормовых предупреждений нет.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В зимний период ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В среду власти сообщали, что очередь на паром составила 90 фур.