https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html

Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина

Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина - РИА Новости, 02.03.2023

Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина

Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T23:29

2023-03-02T23:29

2023-03-02T23:44

в мире

сша

владимир путин

джо байден

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", - сказал Кирби на пресс-конференции.

https://ria.ru/20230301/plan-1855238188.html

сша

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, джон кирби