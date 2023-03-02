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Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина - РИА Новости, 02.03.2023
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23:29 02.03.2023 (обновлено: 23:44 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина - РИА Новости, 02.03.2023
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:29
2023-03-02T23:44
в мире
сша
владимир путин
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", - сказал Кирби на пресс-конференции.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, джон кирби
В мире, США, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина

Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров президентов Байдена и Путина

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", - сказал Кирби на пресс-конференции.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
"Запомните мои слова". Военный раскрыл ужасный план США против России
1 марта, 22:56
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденДжон Кирби
 
 
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