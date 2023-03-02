https://ria.ru/20230302/peregovory-1855502053.html
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина - РИА Новости, 02.03.2023
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T23:29
2023-03-02T23:29
2023-03-02T23:44
в мире
сша
владимир путин
джо байден
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5981db650f3cfdadc57b8f4a0cc39f0d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Президент (Байден) говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет", - сказал Кирби на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230301/plan-1855238188.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eefbde71485435b4198ca767c1287ec9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир путин, джо байден, джон кирби
В мире, США, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров Байдена и Путина
Белый дом заявил об отсутствии условий для переговоров президентов Байдена и Путина