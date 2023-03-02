Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД Франции и Китая на полях G20 обсудили ситуацию на Украине
Саммит G20. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нью-Дели, обсудив экономические отношения двух стран и ситуацию на Украине, сообщила французский министр.
"Первая встреча с моим новым китайским коллегой. Мы затронули возобновление гуманитарных обменов, наши экономические отношения, конфликт на Украине, саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже в июне, а также вопросы биоразнообразия и океанов", - написала министр в Twitter.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направится с визитом в Китай в начале апреля. Макрон сообщил о визите после того, как Китай выступил с предложениями по мирному плану на Украине. МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
В начале февраля Париж посетил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Макрон лично принял высокопоставленного гостя. МИД Китая сообщал, что Ван И на встрече с Макроном подчеркнул, что Пекин по украинскому вопросу твердо придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать примирению и мирным переговорам.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с инициативой проведения саммита по финансовому пакту между странами Севера и странами Юга, который пройдет 22-23 июня 2023 года.