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Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
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21:22 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855491465.html
Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2023
Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нью-Дели, обсудив экономические отношения двух... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T21:22
2023-03-02T21:22
в мире
франция
украина
ван и (политик)
эммануэль макрон
twitter
китай
катрин колонна
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нью-Дели, обсудив экономические отношения двух стран и ситуацию на Украине, сообщила французский министр. "Первая встреча с моим новым китайским коллегой. Мы затронули возобновление гуманитарных обменов, наши экономические отношения, конфликт на Украине, саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже в июне, а также вопросы биоразнообразия и океанов", - написала министр в Twitter. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направится с визитом в Китай в начале апреля. Макрон сообщил о визите после того, как Китай выступил с предложениями по мирному плану на Украине. МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса. В начале февраля Париж посетил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Макрон лично принял высокопоставленного гостя. МИД Китая сообщал, что Ван И на встрече с Макроном подчеркнул, что Пекин по украинскому вопросу твердо придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать примирению и мирным переговорам. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с инициативой проведения саммита по финансовому пакту между странами Севера и странами Юга, который пройдет 22-23 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230302/narkotrafik-1855406451.html
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в мире, франция, украина, ван и (политик), эммануэль макрон, twitter, китай, катрин колонна
В мире, Франция, Украина, Ван И (политик), Эммануэль Макрон, Twitter, Китай, Катрин Колонна
Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Франции и Китая на полях G20 обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСаммит G20
Саммит G20 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саммит G20. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нью-Дели, обсудив экономические отношения двух стран и ситуацию на Украине, сообщила французский министр.
"Первая встреча с моим новым китайским коллегой. Мы затронули возобновление гуманитарных обменов, наши экономические отношения, конфликт на Украине, саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже в июне, а также вопросы биоразнообразия и океанов", - написала министр в Twitter.
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На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направится с визитом в Китай в начале апреля. Макрон сообщил о визите после того, как Китай выступил с предложениями по мирному плану на Украине. МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
В начале февраля Париж посетил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Макрон лично принял высокопоставленного гостя. МИД Китая сообщал, что Ван И на встрече с Макроном подчеркнул, что Пекин по украинскому вопросу твердо придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать примирению и мирным переговорам.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с инициативой проведения саммита по финансовому пакту между странами Севера и странами Юга, который пройдет 22-23 июня 2023 года.
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