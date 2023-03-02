https://ria.ru/20230302/peregovory-1855491465.html

Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.03.2023

Главы МИД Франции и Китая обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нью-Дели, обсудив экономические отношения двух... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T21:22

2023-03-02T21:22

2023-03-02T21:22

в мире

франция

украина

ван и (политик)

эммануэль макрон

twitter

китай

катрин колонна

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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган провели переговоры на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нью-Дели, обсудив экономические отношения двух стран и ситуацию на Украине, сообщила французский министр. "Первая встреча с моим новым китайским коллегой. Мы затронули возобновление гуманитарных обменов, наши экономические отношения, конфликт на Украине, саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже в июне, а также вопросы биоразнообразия и океанов", - написала министр в Twitter. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направится с визитом в Китай в начале апреля. Макрон сообщил о визите после того, как Китай выступил с предложениями по мирному плану на Украине. МИД КНР опубликовал содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса. В начале февраля Париж посетил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Макрон лично принял высокопоставленного гостя. МИД Китая сообщал, что Ван И на встрече с Макроном подчеркнул, что Пекин по украинскому вопросу твердо придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать примирению и мирным переговорам. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступил с инициативой проведения саммита по финансовому пакту между странами Севера и странами Юга, который пройдет 22-23 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230302/narkotrafik-1855406451.html

https://ria.ru/20230302/sdelka-1855385411.html

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в мире, франция, украина, ван и (политик), эммануэль макрон, twitter, китай, катрин колонна