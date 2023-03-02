https://ria.ru/20230302/peregovory-1855379586.html

МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было

МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было - РИА Новости, 02.03.2023

МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:40

2023-03-02T14:40

2023-03-02T18:08

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нью-дели

сергей лавров

сша

энтони блинкен

большая двадцатка

мария захарова

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "Двадцатки", Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было", — пояснила она.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, краткий разговор дипломатов длился около десяти минут. В нем Блинкен сделал акцент на трех вопросах. Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.Отмечается, что американский чиновник никак не прокомментировал реакцию российского министра после состоявшейся беседы.В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.

https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html

https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html

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нью-дели

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украина

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нью-дели, сергей лавров, сша, энтони блинкен, большая двадцатка, мария захарова, в мире, саммит g20, украина