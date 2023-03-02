Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 02.03.2023 (обновлено: 18:08 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/peregovory-1855379586.html
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было - РИА Новости, 02.03.2023
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:40
2023-03-02T18:08
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нью-дели
сергей лавров
сша
энтони блинкен
большая двадцатка
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "Двадцатки", Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было", — пояснила она.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, краткий разговор дипломатов длился около десяти минут. В нем Блинкен сделал акцент на трех вопросах. Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.Отмечается, что американский чиновник никак не прокомментировал реакцию российского министра после состоявшейся беседы.В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
россия
нью-дели
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нью-дели, сергей лавров, сша, энтони блинкен, большая двадцатка, мария захарова, в мире, саммит g20, украина
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нью-Дели, Сергей Лавров, США, Энтони Блинкен, Большая двадцатка, Мария Захарова, В мире, Саммит G20, Украина
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было

Захарова заявила, что Лавров и Блинкен не проводили переговоров на саммите G20 в Нью-Дели

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "Двадцатки", Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было", — пояснила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместном выходе к прессе в резиденции президента Уганды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Лавров извинился перед Индией за "балаган" западных стран на встрече G20
Вчера, 11:15
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, краткий разговор дипломатов длился около десяти минут. В нем Блинкен сделал акцент на трех вопросах. Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.
Отмечается, что американский чиновник никак не прокомментировал реакцию российского министра после состоявшейся беседы.
В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
Министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Страны фашистской "оси" вновь собираются в поход на Россию
1 марта, 08:00
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нью-ДелиСергей ЛавровСШАЭнтони БлинкенБольшая двадцаткаМария ЗахароваВ миреСаммит G20Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала