https://ria.ru/20230302/peregovory-1855379586.html
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было - РИА Новости, 02.03.2023
МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T14:40
2023-03-02T14:40
2023-03-02T18:08
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нью-дели
сергей лавров
сша
энтони блинкен
большая двадцатка
мария захарова
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен не проводили переговоров на полях G20 в Нью-Дели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии "Двадцатки", Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было", — пояснила она.По информации агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники, краткий разговор дипломатов длился около десяти минут. В нем Блинкен сделал акцент на трех вопросах. Он отметил, что США будут продолжать поддерживать Украину, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в ДСНВ и освободить осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана.Отмечается, что американский чиновник никак не прокомментировал реакцию российского министра после состоявшейся беседы.В четверг утром в СМИ появились сообщения, что главы внешнеполитических ведомств впервые встретились с глазу на глаз после начала военной операции на Украине. При этом Лавров и Блинкен уже пересекались на полях многосторонних мероприятий после февраля 2022-го. Так, они виделись прошлым летом на аналогичном мероприятии на Бали, а в ноябре прошлого года еще раз там же на саммите, где Лавров возглавлял российскую делегацию. Отдельных переговоров они тогда не проводили.
https://ria.ru/20230302/g20-1855302971.html
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нью-дели, сергей лавров, сша, энтони блинкен, большая двадцатка, мария захарова, в мире, саммит g20, украина
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МИД заявил, что переговоров Лаврова и Блинкена не было
Захарова заявила, что Лавров и Блинкен не проводили переговоров на саммите G20 в Нью-Дели