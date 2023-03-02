https://ria.ru/20230302/peregovory-1855367169.html

Россия не отказывается от предложений переговоров, заявил Лавров

Россия не отказывается от предложений переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2023

Россия не отказывается от предложений переговоров, заявил Лавров

Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив при этом, что не припомнит, чтобы кто-то... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T14:05

2023-03-02T14:05

2023-03-02T14:15

россия

украина

киев

в мире

сергей лавров

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар - РИА Новости. Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив при этом, что не припомнит, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев."Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьезных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Напомню в очередной раз - когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств, призывал к переговорам Украину. Наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855300947.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, в мире, сергей лавров, большая двадцатка