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Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов - РИА Новости, 02.03.2023
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19:49 02.03.2023 (обновлено: 23:23 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/pasport-1855479270.html
Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов
Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов - РИА Новости, 02.03.2023
Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов
Правительство приняло решение о приостановке соглашения с Венгрией, касающегося безвизовых поездок по дипломатическим и служебным паспортам, документ... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:49
2023-03-02T23:23
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москва
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство приняло решение о приостановке соглашения с Венгрией, касающегося безвизовых поездок по дипломатическим и служебным паспортам, документ опубликовали на портале правовой информации.Речь идет о договоре, подписанном в Москве 14 июня 2001 года.Соглашение приостановили до устранения нарушений обязательств со стороны Будапешта или до прекращения его действия.МИД России поручили направить венгерской стороне уведомление об этом решении.
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венгрия, политика, россия, москва, в мире
Венгрия, Политика, Россия, Москва, В мире
Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов

Правительство приостановило договор с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство приняло решение о приостановке соглашения с Венгрией, касающегося безвизовых поездок по дипломатическим и служебным паспортам, документ опубликовали на портале правовой информации.
Речь идет о договоре, подписанном в Москве 14 июня 2001 года.
«

"Приостановить действие соглашения <...> в части, касающейся граждан Венгрии, имеющих дипломатические паспорта", — говорится в документе.

Соглашение приостановили до устранения нарушений обязательств со стороны Будапешта или до прекращения его действия.
МИД России поручили направить венгерской стороне уведомление об этом решении.
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