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Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов

Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов - РИА Новости, 02.03.2023

Правительство приостановило договор с Венгрией о "безвизе" для дипломатов

Правительство приняло решение о приостановке соглашения с Венгрией, касающегося безвизовых поездок по дипломатическим и служебным паспортам, документ... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T19:49

2023-03-02T19:49

2023-03-02T23:23

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Правительство приняло решение о приостановке соглашения с Венгрией, касающегося безвизовых поездок по дипломатическим и служебным паспортам, документ опубликовали на портале правовой информации.Речь идет о договоре, подписанном в Москве 14 июня 2001 года.Соглашение приостановили до устранения нарушений обязательств со стороны Будапешта или до прекращения его действия.МИД России поручили направить венгерской стороне уведомление об этом решении.

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венгрия, политика, россия, москва, в мире