https://ria.ru/20230302/parlament-1855418617.html
В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента
В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента - РИА Новости, 02.03.2023
В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента
Оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа, протестуя против смены названия государственного языка — с молдавского на... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T16:36
2023-03-02T16:36
2023-03-02T17:59
в мире
молдавия
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа, протестуя против смены названия государственного языка — с молдавского на румынский, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты выстроились перед ней с плакатами, на которых указаны требования провести референдум, отправить власти в отставку, перестать "издеваться над конституцией".По словам спикера парламента Игоря Гросу, законопроект одобрен в первом чтении голосами 56 депутатов. Процедура голосования проходила под крики "Позор!" и "Досрочные выборы!".Соответствующую инициативу вынесла на обсуждение правящая партия "Действие и солидарность". Согласно законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.Авторы предложения отмечают, что принятие закона не равнозначно внесению поправок в конституцию: для этого у правящей партии не хватило бы голосов. Вместо этого утвержден ординарный законопроект, который направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. КС в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский. При этом в Основном законе республики отмечено, что государственный язык — молдавский. По мнению судей, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
https://ria.ru/20230302/deklaratsiya-1855409532.html
https://ria.ru/20230301/moldaviya-1855195441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протест в парламенте Молдавии против переименования государственного языка
Протест в парламенте Молдавии против переименования государственного языка
2023-03-02T16:36
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Игорь Гросу
В Молдавии оппозиция заблокировала трибуну парламента
В Молдавии оппозиция блокировала трибуну парламента из-за переименования языка в румынский
КИШИНЕВ, 2 мар — РИА Новости. Оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа, протестуя против смены названия государственного языка — с молдавского на румынский, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты выстроились перед ней с плакатами, на которых указаны требования провести референдум, отправить власти в отставку, перестать "издеваться над конституцией".
По словам спикера парламента Игоря Гросу
, законопроект одобрен в первом чтении голосами 56 депутатов. Процедура голосования проходила под крики "Позор!" и "Досрочные выборы!".
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Соответствующую инициативу вынесла на обсуждение правящая партия "Действие и солидарность". Согласно законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
Авторы предложения отмечают, что принятие закона не равнозначно внесению поправок в конституцию: для этого у правящей партии не хватило бы голосов. Вместо этого утвержден ординарный законопроект, который направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса.
КС в 2013 году постановил, что государственным языком в республике является румынский. При этом в Основном законе республики отмечено, что государственный язык — молдавский. По мнению судей, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.
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