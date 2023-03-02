https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855301058.html
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей - РИА Новости, 02.03.2023
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей
Москвичка, чьи собаки отравились лекарством от клещей, отсудила у фармкомпании расходы на их лечение, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы в четверг. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:12
2023-03-02T11:12
2023-03-02T11:12
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичка, чьи собаки отравились лекарством от клещей, отсудила у фармкомпании расходы на их лечение, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы в четверг. Согласно материалам дела, истица дала трем своим собакам таблетки от блох и клещей "Неотерика Протекто", и у всех трех началась нежелательная реакция: вялость, паралич лап, потеря координации. Двум питомцам потребовалось лечение в клинике под капельницами. Ветеринары подтвердили химическое отравления с повреждением центральной нервной системы. Женщина обратилась к производителю за компенсацией, но получила отказ и пошла в суд. Она требовала компенсации стоимости самого препарата, лечения, неустойки и морального вреда - на время реабилитации двух питомцев она была вынуждена перенести отпуск, чтобы ухаживать за ними. Ответчик возражал против иска, настаивая, что качество препарата подтверждается регистрационным удостоверением, а хозяйка собак сама превысила дозировку. Мировой суд отклонил иск, но в апелляции вскрылись новые подробности. На запрос суда Россельхознадзор сообщил, что получил многочисленные обращения о возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных, при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения "Неотерика Протекто сироп" и "Неотерика Протекто таблетки". Экспертиза не выявила отклонений, но из-за рисков препарат отозвали из продажи, а производителя обязали снизить терапевтическую дозу основного действующего вещества в пять раз. "Из вышеизложенного следует, что ответчик заведомо знал о возможных негативных серьезных реакций животных... Ссылка ответчика на содержание в инструкции по применению препарата на возможные побочные эффекты не опровергает тот факт, что препарат является не безопасным для жизни и здоровья животных. Препарат с завышенной дозировкой не может быть качественным", - решил суд. Моральный вред суд оценил всего в 500 рублей, зато обязал компенсировать расходы на лечение и покупку препарата - итоговая сумма составила почти 54 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html
https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854594532.html
https://ria.ru/20230216/delo-1852415956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей
Москвичка отсудила у фармкомпании 50 тысяч рублей за отравление собак препаратом от клещей
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичка, чьи собаки отравились лекарством от клещей, отсудила у фармкомпании расходы на их лечение, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы в четверг.
Согласно материалам дела, истица дала трем своим собакам таблетки от блох и клещей "Неотерика Протекто", и у всех трех началась нежелательная реакция: вялость, паралич лап, потеря координации. Двум питомцам потребовалось лечение в клинике под капельницами. Ветеринары подтвердили химическое отравления с повреждением центральной нервной системы.
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Женщина обратилась к производителю за компенсацией, но получила отказ и пошла в суд. Она требовала компенсации стоимости самого препарата, лечения, неустойки и морального вреда - на время реабилитации двух питомцев она была вынуждена перенести отпуск, чтобы ухаживать за ними.
Ответчик возражал против иска, настаивая, что качество препарата подтверждается регистрационным удостоверением, а хозяйка собак сама превысила дозировку. Мировой суд отклонил иск, но в апелляции вскрылись новые подробности.
На запрос суда Россельхознадзор
сообщил, что получил многочисленные обращения о возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных, при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения "Неотерика Протекто сироп" и "Неотерика Протекто таблетки".
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Экспертиза не выявила отклонений, но из-за рисков препарат отозвали из продажи, а производителя обязали снизить терапевтическую дозу основного действующего вещества в пять раз.
"Из вышеизложенного следует, что ответчик заведомо знал о возможных негативных серьезных реакций животных... Ссылка ответчика на содержание в инструкции по применению препарата на возможные побочные эффекты не опровергает тот факт, что препарат является не безопасным для жизни и здоровья животных. Препарат с завышенной дозировкой не может быть качественным", - решил суд.
Моральный вред суд оценил всего в 500 рублей, зато обязал компенсировать расходы на лечение и покупку препарата - итоговая сумма составила почти 54 тысячи рублей.
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