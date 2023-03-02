Рейтинг@Mail.ru
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей - РИА Новости, 02.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855301058.html
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей - РИА Новости, 02.03.2023
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей
Москвичка, чьи собаки отравились лекарством от клещей, отсудила у фармкомпании расходы на их лечение, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы в четверг. РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T11:12
2023-03-02T11:12
москва
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичка, чьи собаки отравились лекарством от клещей, отсудила у фармкомпании расходы на их лечение, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы в четверг. Согласно материалам дела, истица дала трем своим собакам таблетки от блох и клещей "Неотерика Протекто", и у всех трех началась нежелательная реакция: вялость, паралич лап, потеря координации. Двум питомцам потребовалось лечение в клинике под капельницами. Ветеринары подтвердили химическое отравления с повреждением центральной нервной системы. Женщина обратилась к производителю за компенсацией, но получила отказ и пошла в суд. Она требовала компенсации стоимости самого препарата, лечения, неустойки и морального вреда - на время реабилитации двух питомцев она была вынуждена перенести отпуск, чтобы ухаживать за ними. Ответчик возражал против иска, настаивая, что качество препарата подтверждается регистрационным удостоверением, а хозяйка собак сама превысила дозировку. Мировой суд отклонил иск, но в апелляции вскрылись новые подробности. На запрос суда Россельхознадзор сообщил, что получил многочисленные обращения о возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных, при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения "Неотерика Протекто сироп" и "Неотерика Протекто таблетки". Экспертиза не выявила отклонений, но из-за рисков препарат отозвали из продажи, а производителя обязали снизить терапевтическую дозу основного действующего вещества в пять раз. "Из вышеизложенного следует, что ответчик заведомо знал о возможных негативных серьезных реакций животных... Ссылка ответчика на содержание в инструкции по применению препарата на возможные побочные эффекты не опровергает тот факт, что препарат является не безопасным для жизни и здоровья животных. Препарат с завышенной дозировкой не может быть качественным", - решил суд. Моральный вред суд оценил всего в 500 рублей, зато обязал компенсировать расходы на лечение и покупку препарата - итоговая сумма составила почти 54 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855288191.html
https://ria.ru/20230227/otravlenie-1854594532.html
https://ria.ru/20230216/delo-1852415956.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Москва, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
Москвичка отсудила 50 тысяч рублей за отравление собак средством от клещей

Москвичка отсудила у фармкомпании 50 тысяч рублей за отравление собак препаратом от клещей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москвичка, чьи собаки отравились лекарством от клещей, отсудила у фармкомпании расходы на их лечение, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы в четверг.
Согласно материалам дела, истица дала трем своим собакам таблетки от блох и клещей "Неотерика Протекто", и у всех трех началась нежелательная реакция: вялость, паралич лап, потеря координации. Двум питомцам потребовалось лечение в клинике под капельницами. Ветеринары подтвердили химическое отравления с повреждением центральной нервной системы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Подмосковье несколько жильцов дома отравились средством против тараканов
Вчера, 10:37
Женщина обратилась к производителю за компенсацией, но получила отказ и пошла в суд. Она требовала компенсации стоимости самого препарата, лечения, неустойки и морального вреда - на время реабилитации двух питомцев она была вынуждена перенести отпуск, чтобы ухаживать за ними.
Ответчик возражал против иска, настаивая, что качество препарата подтверждается регистрационным удостоверением, а хозяйка собак сама превысила дозировку. Мировой суд отклонил иск, но в апелляции вскрылись новые подробности.
На запрос суда Россельхознадзор сообщил, что получил многочисленные обращения о возникновении побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных, при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения "Неотерика Протекто сироп" и "Неотерика Протекто таблетки".
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Ульяновске шестерых студентов госпитализировали с отравлением
27 февраля, 13:45
Экспертиза не выявила отклонений, но из-за рисков препарат отозвали из продажи, а производителя обязали снизить терапевтическую дозу основного действующего вещества в пять раз.
"Из вышеизложенного следует, что ответчик заведомо знал о возможных негативных серьезных реакций животных... Ссылка ответчика на содержание в инструкции по применению препарата на возможные побочные эффекты не опровергает тот факт, что препарат является не безопасным для жизни и здоровья животных. Препарат с завышенной дозировкой не может быть качественным", - решил суд.
Моральный вред суд оценил всего в 500 рублей, зато обязал компенсировать расходы на лечение и покупку препарата - итоговая сумма составила почти 54 тысячи рублей.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
На Ставрополье возбудили дело после отравления семьи угарным газом
16 февраля, 14:32
 
МоскваФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала