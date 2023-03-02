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Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя - РИА Новости, 02.03.2023
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19:26 02.03.2023 (обновлено: 20:58 02.03.2023)
https://ria.ru/20230302/ostrov-1855476168.html
Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя
Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя - РИА Новости, 02.03.2023
Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя
Экипаж вертолета Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T19:26
2023-03-02T20:58
безопасность
россия
яя (остров)
тикси
ка-27
ми-26
новосибирские острова
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МУРМАНСК, 2 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова впервые в истории выполнил посадку вертолета на остров Яя в море Лаптевых, сообщила пресс-служба флота.Этот факт занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил за 2022 год. В прошлом году она пополнилась новыми 32 рекордами и теперь содержит 447 достижений.Остров Яя в море Лаптевых открыли в 2013 году экипажи вертолетов Ми-26 при полете из Тикси на аэродром Темп, расположенный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. В 2014 году на остров впервые высадились исследователи с судна ВМФ России "Адмирал Владимирский". Члены экспедиции провели картографирование, благодаря чему территориальные воды страны прирастут более чем на 450 квадратных миль. По одной из версий, название острова возникло из-за ответа двух пилотов на вопрос о том, кто первым заметил новый остров: оба сказали "Я".
https://ria.ru/20230119/ka-27-1845865874.html
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россия
яя (остров)
тикси
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безопасность, россия, яя (остров), тикси, ка-27, ми-26, новосибирские острова, вмф рф
Безопасность, Россия, Яя (остров), Тикси, Ка-27, Ми-26, Новосибирские острова, ВМФ РФ
Российский вертолет установил рекорд, высадившись на арктический остров Яя

Вертолет Ка-27 установил рекорд Вооруженных сил России, высадившись на остров Яя в Арктике

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет Ка-27
Вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ка-27. Архивное фото
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МУРМАНСК, 2 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота под командованием капитана Дмитрия Назарова впервые в истории выполнил посадку вертолета на остров Яя в море Лаптевых, сообщила пресс-служба флота.
«

"Посадка вертолета на арктический остров была осуществлена в прошлом году в ходе выполнения задач отрядом боевых кораблей Северного флота с борта большого противолодочного корабля "Адмирал Левченко". Выполнив посадку на остров, экипаж вертолета установил на нем флаг Российской Федерации", — говорится в публикации.

Этот факт занесли в Книгу рекордов Вооруженных сил за 2022 год. В прошлом году она пополнилась новыми 32 рекордами и теперь содержит 447 достижений.
Остров Яя в море Лаптевых открыли в 2013 году экипажи вертолетов Ми-26 при полете из Тикси на аэродром Темп, расположенный на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.
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В 2014 году на остров впервые высадились исследователи с судна ВМФ России "Адмирал Владимирский". Члены экспедиции провели картографирование, благодаря чему территориальные воды страны прирастут более чем на 450 квадратных миль.
По одной из версий, название острова возникло из-за ответа двух пилотов на вопрос о том, кто первым заметил новый остров: оба сказали "Я".
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