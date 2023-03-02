Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе
Премьер-министр Венгрии Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе без США
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Орбан призвал Европейский союз создать аналог НАТО без участия Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche.
"Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", — заявил он.
По мнению политика, европейским странам следует быть готовыми защитить себя самостоятельно.
Накануне представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО предложил наложить вето на расширение альянса. Он убежден, что мир в Европе можно обеспечить только в случае, если у России и военного блока не будет общей границы.
Как отмечал сам Орбан, венгерское правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, но депутаты "не полны энтузиазма" его ратифицировать, поскольку непосредственная граница между НАТО и Россией может вырасти на тысячу километров.
В Москве не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, говорил, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе.