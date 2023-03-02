https://ria.ru/20230302/orban-1855452644.html

Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе

Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе - РИА Новости, 02.03.2023

Орбан предложил создать альтернативу НАТО в Европе

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал Европейский союз создать аналог НАТО без участия Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T17:58

2023-03-02T17:58

2023-03-02T20:59

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Орбан призвал Европейский союз создать аналог НАТО без участия Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche."Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", — заявил он.По мнению политика, европейским странам следует быть готовыми защитить себя самостоятельно.Накануне представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО предложил наложить вето на расширение альянса. Он убежден, что мир в Европе можно обеспечить только в случае, если у России и военного блока не будет общей границы.Как отмечал сам Орбан, венгерское правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, но депутаты "не полны энтузиазма" его ратифицировать, поскольку непосредственная граница между НАТО и Россией может вырасти на тысячу километров.В Москве не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в частности, говорил, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20230302/nato-1855328705.html

https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html

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