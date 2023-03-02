https://ria.ru/20230302/operatory-1855396036.html

Минцифры назвало сроки создания единого оператора связи в новых регионах

Минцифры назвало сроки создания единого оператора связи в новых регионах - РИА Новости, 02.03.2023

Минцифры назвало сроки создания единого оператора связи в новых регионах

Минцифры надеется, что единый оператор мобильной связи в новых регионах России будет создан в этом году, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев. РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:28

2023-03-02T15:28

2023-03-02T15:42

экономика

технологии

донецкая народная республика

россия

максут шадаев

луганск

дмитрий чернышенко

феникс

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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Минцифры надеется, что единый оператор мобильной связи в новых регионах России будет создан в этом году, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил РИА Новости, что Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов, в настоящий момент тарифы на связь в субъектах на уровне общероссийских."Сейчас рассматриваются варианты консолидации этих активов... В этом году мы надеемся, да. Там есть два оператора - один в ДНР... государственный полностью, второй в Луганске... в котором контроль тоже у луганского оператора государственного", - сказал Шадаев, отвечая на вопрос о возможности создания в новых регионах России единого мобильного оператора.Минцифры в конце декабря прошлого года сообщало, что в Херсонской и Запорожской областях продолжат работу операторы "МирТелеком" и "+7Телеком", в ДНР работает "Республиканский оператор связи" (бренд "Феникс"), а в ЛНР - "Мобильные коммуникационные системы" (бренд "Лугаком"). Замглавы Минцифры Дмитрий Ким в середине января сообщил РИА Новости - ведомство полагает, что мобильные операторы "МирТелеком" и "+7Телеком" выйдут на рынок ДНР.

https://ria.ru/20230214/svyaz-1851993427.html

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экономика, технологии, донецкая народная республика, россия, максут шадаев, луганск, дмитрий чернышенко, феникс